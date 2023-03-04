В центре Екатеринбурга из-за нерентабельности закрывается магазин «ВкусВилл»

В Екатеринбурге на проспекте Ленина, 38а закрывается магазин федеральной сети «ВкусВилл», информацию об этом «Ъ-Урал» подтвердили в пресс-службе компании. «Стратегия развития во "ВкусВилле" — гибкость и возможность быстро адаптироваться под запросы и условия, поэтому мы нередко тестируем различные торговые точки и выбираем наиболее удобные для покупателей. Одна из причин, почему магазин оказался нерентабельным — около него не было парковки, что затрудняло процесс покупки», — прокомментировали в компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Напомним, магазин на проспекте Ленина — это третий магазин сети, его открыли в феврале этого года. Первый магазин сети в Екатеринбурге открыли в декабре прошлого года на ул. Челюскинцев, но позже, в марте 2022 года торговую точку закрыли из-за низкого уровня эффективности. Сейчас в Екатеринбурге работают два магазина на ул. Куйбышева, 21 и ул. 8 Марта, 188.

«ВкусВилл» — сеть магазинов продуктов для здорового питания, основанная в Москве в 2012 году предпринимателем Андреем Кривенко. Ранее работала под брендом «Избенка».

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