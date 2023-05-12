Три винодельни в России вступили во Всемирную организацию винного туризма

Во Всемирную организацию винного туризма (GWTO) приняты ГК Абрау-Дюрсо, геленджикская винодельня Шато де Талю и ялтинский центр винного туризма Winepark by Mriya. В пятницу, 12 мая, на площадке «Первого форума винного туризма: успешные практики и тенденции» в Краснодарском крае компании получили дипломы членов организации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram / «Абрау-Дюрсо» Фото: Telegram / «Абрау-Дюрсо»

Отмечается, что это первые российские винодельческие компании, которые вступили в GWTO. Члены организации получают помощь в обучении и продвижении, обмениваются опытом. Также организация проводит деловые мероприятия в целях популяризации винного туризма.

GWTO — это международное объединение, куда входят агротуристические организации, ассоциации, частные компании и институты, целью которого является ускорение социально-экономического развития винного туризма. Миссия — комплексное партнерство по разработке инклюзивной и устойчивой модели управления для винно-туристических предприятий.

Ранее Борис Титов сообщил на Первом форуме винного туризма о том, что «Абрау-Дюрсо» в тестовом режиме запустила работу собственного питомника саженцев.

Тат Гаспарян

Читайте нас в Telegram