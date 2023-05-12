Борис Титов: собственный питомник саженцев «Абрау-Дюрсо» полностью готов

«Абрау-Дюрсо» в тестовом режиме запустила работу собственного питомника саженцев. Об этом владелец ПАО Борис Титов сообщил на Первом форуме винного туризма, который проходит в Абрау-Дюрсо.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: PerfectStock Фото: PerfectStock

Как ранее сообщали в компании, питомник позволит решить проблему дефицита сырьевой базы. Мощность прививочного комплекса составит 2,5 млн прививок в год.

Питомник расположен на территории винодельни «Юбилейная». Как ранее отмечал гендиректор ПАО «Абрау-Дюрсо» Владимир Масловский, он предназначен для закрытия собственных нужд для виноградарства группы компаний.

Татьяна Ручкина

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