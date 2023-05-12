Полицейские нашли пропавшую супругу экс-замминистра обороны РФ Колмакова

На территории Московской области найдена жена бывшего замглавы Минобороны России Александра Колмакова Тамара, о похищении которой сообщали Telegram-каналы. По данным МВД России, жизни и здоровью женщины ничего не угрожает.

«Менее суток понадобилось сотрудникам полиции УВД по ЦАО для установления местонахождения пропавшей 62-летней женщины, которую обнаружили на территории Московской области. В настоящее время жизни и здоровью гражданки ничего не угрожает. Она находится с членами семьи»,— заявили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД. В ведомстве уточнили, что речь идет именно о Тамаре Колмаковой.

Накануне госпожа Колмакова после работы не вернулась домой, уточняют в московском главке полиции. После этого ее супругу позвонил неизвестный, который сообщил, что женщина похищена, и потребовал за нее выкуп в размере 1 млн руб. Мужчина обратился в полицию. Похищал ли кто-то Тамару Колмакову, в МВД не уточняют. При этом Telegram-канал Baza пишет, что никаких противоправных действий в отношении супруги бывшего замминистра обороны не совершалось, а ее муж стал жертвой телефонных мошенников, которых сейчас ищут.

Александр Кислов