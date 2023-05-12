Станцию метро «Пионерская» в Петербурге закроют с 24 июня по 22 августа

Комитет по транспорту Санкт-Петербурга озвучил точные сроки закрытия станции метро «Пионерская» на синей ветке подземки. Станция не будет работать два летних месяца.

«Пионерскую» закроют в субботу, 24 июня. Вход и выход не будут доступны для пассажиров до 22 августа 2023 года. Рабочие за это время полностью заменят железобетонные плиты перекрытий в зоне турникетов, а также механизмы приводов эскалаторов.

Комтранс планирует ввести три новых автобусных маршрута. Два из них свяжут станцию метро «Черную речку» с Приморским районом, это № 237М и № 267М. Еще один, №76, направят от БКЗ «Октябрьский» к Арцеуловской аллее. В ведомстве также обещают усилить маршрут № 235 и пустят больше трамваев по маршруту №18.

Напомним, что в настоящее время также закрыты «Ладожская» и «Чернышевская». С ограничениями работают «Выборгская» и «Василеостровская».

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