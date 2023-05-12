Бывший первый замглавы Тамбова получил четыре года колонии за взятки на Покровской ярмарке

Октябрьский райсуд Тамбова вынес приговор бывшему первому заместителю главы администрации города Дмитрию Алехину. Как рассказали в областной прокуратуре, ему назначено четыре года колонии общего режима со штрафом в 500 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Дмитрий Алехин признан виновным в получении взяток (ч. 1, 2 ст. 290 УК РФ, ч. 1 ст. 291.2 УК РФ). Как установил суд, осенью 2018 года во время проведения международной Покровской ярмарки чиновник через председателя комитета потребительского рынка товаров и услуг городской администрации Оксану Ларкину получил от представителей коммерческих структур взятки в виде денег в сумме от 2 до 100 тыс. руб. Деньги передавались за возможность участвовать в ярмарке либо за предоставление наиболее выгодных условий торговли.

Осужденный вину не признал. Оксана Ларкина два года назад получила условный срок за посредничество.

Расследованием уголовных дел занималось управление Следственного комитета России по Тамбовской области.

Сергей Толмачев

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