Суд обязал РПЦ отреставрировать Коневскую церковь

Куйбышевский районный суд Петербурга обязал Санкт-Петербургскую епархию РПЦ отреставрировать Коневскую церковь на Загородном проспекте. Иск был подан Комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников истории культуры, сообщили 12 мая в объединенной пресс-службе судов города.

Речь идет о памятнике регионального значения «Флигель» на Загородном проспекте, который входит в ансамбль «Подворье Коневецкого монастыря». Согласно материалам дела, в 2015 году КГИОП установил охранное обязательно и обязал отреставрировать здание. В рамках этого дела комитет просил суд обязать РПЦ отреставрировать фасад Коневской церкви и установить размер неустойки за невыполнение работ.

Ответчики по делу же считают, что ремонт должен осуществлять Жилкомсервис №2 Центрального района Петербурга. Он является управляющим объектом с 2014 года. Однако суд постановил, что реставрацию должен осуществлять собственник, а не управляющий.

Суд дал РПЦ пять лет на реставрацию фасада церкви. В случае невыполнения этого с каждого ответчика будет взыскано по 15 тыс. руб. за каждый месяц неисполнения решения в срок и по 30 тыс. руб. с каждого за каждый месяц в случае последующего неисполнения решения.

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