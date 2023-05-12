Минниханов возложил на Сафарова ответственность за доверие населения Татарстана к президенту России

Глава Татарстана Рустам Минниханов назначил руководителя своей администрации Асгата Сафарова «координатором мероприятий» по поддержанию «доверия к власти» — к президенту РФ и высшим должностным лицам субъектов РФ. Это следует из распоряжения господина Минниханова о внесении изменений в свой прежний документ «Об утверждении перечня координаторов мероприятий по достижению национальных целей развития Российской Федерации в Республике Татарстан…».

Согласно распоряжению, «уровень доверия к власти» является первым показателем оценки эффективности деятельности региональной власти. Он определяется «в том числе посредством оценки общественного мнения в отношении достижения в субъектах РФ национальных целей РФ», говорится в документе.

Асгат Сафаров и прежде отвечал за «доверие к власти» в Татарстане. Его переназначение координатором связано, в частности, с переименованием должности первого лица Татарстана – с февраля он называется не президентом, а раисом (главой) республики, а также переименованием аппарата президента Татарстана в администрацию раиса Татарстана.

Напомним, Асгат Сафаров в казанском кремле курирует медиасферу, в том числе Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям и принадлежащий правительству Татарстана холдинг «Татмедиа», в который входят 98 районных, городских и республиканских газет, выходящих совокупным тиражом свыше 270,5 тыс. экземпляров, 17 журналов, 19 телеканалов, 14 радиоканалов, 81 сайт в сети Интернет, информационное агентство «Татар-информ». Господин Сафаров является постоянным участником ежегодных заседаний коллегии госагентства. Например, ранее он требовал от СМИ региона усилить медиасопровождение нацпроектов, чтобы вывести регион в лидеры рейтинга, который проводит администрация президента России.

Ольга Кудрина, "Ъ-Казань"