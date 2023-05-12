Завершено расследование уголовного дела об участии в ОПС сотрудников МВД Ингушетии

В Главном следственном управлении СКР по Северо-Кавказскому федеральному округу (СКФО) закончили расследование в отношении Иссы Хамчиева, Яхъи Костоева, Саида Мургустова и Руслана Картоева. Все четверо — бывшие сотрудники полиции — обвиняются в участии с использованием служебного положения в организованном преступном сообществе (ст. 210 УК РФ), незаконном обороте сильнодействующих веществ (ст. 234 УК РФ), похищении и незаконном обороте взрывных устройств, боеприпасов и комплектующих деталей оружия (ст.ст. 222, 222.1, 226 УК РФ), а также в служебном подлоге (ст. 292 УК РФ).

По данным следствия, они, «являясь действующими сотрудниками территориальных подразделений МВД по Республике Ингушетия», похищали и продавали взрывные устройства, боеприпасы, которые выдавались «для проведения учебных стрельб и гранатометаний».

С 2018 года мужчины также участвовали в незаконном обороте на территории Республики Ингушетия сильнодействующих веществ, а в 2019 году вступили в состав действовавшего в СКФО организованного преступного сообщества по незаконной реализации сильнодействующих препаратов. По данным силовиков, они крышевали сбытчиков рецептурных препаратов ради получения «максимальной финансовой прибыли».

Установить обстоятельства совершенных преступлений и привлечь экс-полицейских к уголовной ответственности удалось «во взаимодействии с подразделениями МВД по Республике Ингушетия, ГУ МВД России по СКФО, ГУСБ МВД России, УФСБ России по ФСВНГ, УФСБ России по Ставропольскому краю, УФСБ России по Республике Ингушетия».

В 2021 году в суд было передано дело на двух жителей Ингушетии, которые занимались на территории республики сбытом рецептурных препаратов. Их дело в ходе следствия было выделено в отдельное производство.

Александра Ларинцева, Пятигорск