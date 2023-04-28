В Красноярске в суде выступил с последним словом экс-депутат регионального парламента и бывший глава Красноярского алюминиевого завода (КрАЗа) Анатолий Быков. Следствие вменяет ему подстрекательство к убийству бизнесмена Андрея Неколова и покушение на вице-президента региональной федерации бокса Андрея Грабовского, а прокуратура запросила 12 лет заключения. Бизнесмен заявил о своей невиновности и упрекнул судью в том, что тот не дал возможность предоставить доказательства, опровергающие версию следствия. По словам Анатолия Быкова, в поисках правды и справедливости он готов дойти вплоть до ООН. Оглашение приговора назначено на 12 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анатолий Быков

Фото: Александр Паниотов, Коммерсантъ Анатолий Быков

Фото: Александр Паниотов, Коммерсантъ

Бывший алюминиевый магнат Анатолий Быков заявил о своей невиновности, выступая сегодня с последним словом в суде. В начале своей эмоциональной речи бизнесмен призвал руководителей правоохранительных структур — председателя СКР Александра Бастрыкина, генпрокурора Игоря Краснова и главу МВД Владимира Колокольцева — создать межведомственную комиссию, которая бы постаралась разобраться в причинах его уголовного преследования. «Направить проверяющих в Красноярский край, чтобы разобраться в нарушении моих конституционных прав, во всех сфабрикованных в отношении меня делах. Если комиссия приедет и захочет встретиться, я им все объясню и всех пофамильно назову. Я знаю больше, чем ФСБ»,— сказал олигарх.

Анатолий Быков, который неоднократно побеждал на выборах в краевое заксобрание, видит в уголовном преследовании политическую подоплеку. Он напомнил, что в апреле 2020 года, незадолго до его задержания, как раз истекал запрет на право на участие в выборах. Ранее к Анатолию Быкову был применен так называемый криминальный фильтр, по которому судимые по тяжким статьям УК граждане не могут баллотироваться в депутаты ранее чем через 10–15 лет после погашения судимости. В 2002 году Анатолий Быков получил шесть с половиной лет условно за организацию покушения на криминального лидера Красноярска Вилора Струганова (Паша Цветомузыка). «Руководство края посчитало, что если они меня не остановят, то в 2021 году я стану депутатом Госдумы, а в 2023 году — губернатором Красноярского края»,— заявил подсудимый.

Он упрекнул судью в том, что тот якобы не дал возможность допросить свидетелей со стороны защиты, которые, как полагает бизнесмен, могли бы подтвердить его невиновность.

«Очень сложно защититься, когда у тебя отбирают права прямо в суде»,— пожаловался Быков и добавил, что намерен отстаивать свою позицию в Конституционном суде, а при необходимости — и в ООН.

Выслушав выступление бизнесмена, растянувшееся на восемь с половиной минут, председательствующий в процессе судья Иван Нарожный ушел в совещательную комнату для написания приговора. Решение он огласит 12 мая.

Анатолия Быкова обвиняют в том, что в 2004 году он нанял за $50 тыс. киллера для убийства учредителя красноярской фирмы по утилизации промышленных отходов Андрея Неколова и вице-президента региональной федерации бокса Андрея Грабовского. Первый якобы отказался вести с ним совместный бизнес, второй переметнулся в стан его противника — криминального авторитета по прозвищу Дипломат.

Устранить их, по версии следствия, должен был Александр Живица, который, как оказалось в итоге, показал только 50-процентную «эффективность» в работе. 1 ноября 2004 года из окна движущегося автомобиля он выпустил автоматную очередь по BMW боксера Андрея Грабовского, но все пули прошли мимо.18 января 2005 года исполнитель выследил Андрея Неколова и расстрелял его из пистолета ТТ. Коммерсант скончался на месте. Как указывается в деле, поскольку одной из жертв удалось спастись, бизнесмен Быков срезал причитавшийся киллеру гонорар до $10 тыс.

Поскольку по эпизоду с покушением на вице-президента региональной федерации бокса Андрея Грабовского истекли сроки давности, прокуратура попросила освободить Анатолия Быкова от наказания за это преступление. За убийство бизнесмена Андрея Неколова гособвинение потребовало для олигарха 12 лет заключения. А с учетом ранее вынесенного приговора по первому делу, где речь шла о заказных убийствах двух предпринимателей Александра Наумова и Кирилла Войтенко, для бывшего главы КрАЗа запросили 18 лет колонии строгого режима.

В прениях сторон защитники просили снять с их доверителя все обвинения и оправдать. Версию следствия адвокаты считают несостоятельной.

Отметим, что в отношении Анатолия Быкова есть еще одно уголовное дело, которое недавно поступило на рассмотрение суда. Экс-главе КрАЗа инкриминируют организацию убийства в 1998 году криминального авторитета Владимира Филиппова. В следственных органах сообщали, что расправа над авторитетом якобы понадобилась бизнесмену, чтобы «поддержать и повысить свое влияние среди лидеров и участников организованных преступных групп». Эти, как и другие обвинения в свой адрес, Анатолий Быков отрицает.

Константин Воронов, Новосибирск