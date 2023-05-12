В Екатеринбурге из-за подозрительного предмета остановили движение на мосту над Пехотинцев

В Екатеринбурге из-за сообщения о минировании было приостановлено движение транспорта по мосту над улицей Пехотинцев. Причиной инцидента стал аккумулятор от системы нагревания табака, сообщили «Ъ-Урал» в Управлении на транспорте МВД по УрФО.

«Было сообщение о минировании моста. На место выехали экстренные службы, в том числе следственно-оперативная группа транспортной полиции. По итогам проверочных мероприятий никаких предметов, представляющих угрозу для граждан и поездов, выявлено не было. Причиной такой ложной тревоги стала батарейка от одной из систем нагревания табака»,— пояснили в управлении. По источникам «Ъ-Урал» в силовых структурах, на месте нашли аккумулятор от IQOS.

В пресс-службе СвДЖ «Ъ-Урал» уточнили, что на движение пассажирских поездов инцидент не повлиял.

В феврале Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщил о задержании в Екатеринбурге троих россиян, причастных к подготовке и совершению терактов на объектах СвЖД. По данным ведомства, нападение на объекты железнодорожной инфраструктуры они планировали совершить по заданию «украинских неонацистов». В отношении мужчин Следственным подразделением ФСБ были возбуждены уголовные дела по ст.205 УК РФ («Терроризм») и ст.205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности»).

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