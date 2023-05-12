Открытое горение на складах в Норильске ликвидировано

МЧС Красноярского края через сутки после начала пожара сообщило о ликвидации открытого горения на территории складских помещений в Норильске. Полной ликвидации пока нет, на месте работают 57 пожарных, задействованы 18 единиц техники.

В настоящее время ведется разбор завалов и тушение возгорания внутри помещений, отметили в МЧС региона.

Крупный пожар возник на территории складских помещений в Норильске 11 мая. Площадь возгорания по последним данным составила 4 тыс. кв. м. По предварительным данным, пострадавших нет. Тушение осложняют конструктивные особенности здания, отмечали в ведомстве накануне.

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Лолита Белова