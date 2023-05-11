В Норильске горят склады на площади 3 тыс кв метров

Более пяти часов пожарные пытаются локализовать пожар на территории складских помещений в районе Вальковского шоссе в Норильске. По последним данным МЧС, площадь возгорания увеличилась до 3 тыс. кв. м. Изначально ведомство сообщало о повреждении огнем около 1,5 тыс. кв. м. помещения. «Тушение осложняют конструктивные особенности здания», - уточняют в МЧС.

В данный момент с огнем борются более 60 сотрудников регионального МЧС, задействовано 16 единиц техники. Информации о пострадавших нет.

О возгорании ведомство сообщило сегодня в 16:06 местного времени.

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Лолита Белова