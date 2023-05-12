В Орловской области стали находить меньше поддельных купюр

За первый квартал 2023 года в Орловской области почти вдвое сократилось количество выявленных случаев использования поддельных наличных денег, сообщили в пресс-службе правительства региона.

За три месяца в банковском секторе регионе было обнаружено лишь 12 поддельных банкнот. Это на десять, чем в январе-марте 2022 года. Семь обнаруженных фальшивок были пятитысячными купюрами (на пять меньше, чем за аналогичный период прошлого года), остальные — достоинством 1 и 2 тыс. руб. Также был зафиксирован единственный случай использования поддельной банкноты в $100.

«Население все реже пользуется наличными деньгами»,— пояснили в облправительстве со ссылкой на данные орловского отделения Банка России. Однако именно из-за этого «вспомнить признаки подлинности бывает не так просто».

Сергей Калашников

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