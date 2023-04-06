Просрочное дело

В 2022 году бизнес в регионах Черноземья на фоне сложной ситуации в экономике стал более закредитованным и одновременно чаще допускал просрочки по займам, которые был не в состоянии обслуживать. Долги компаний показали рост до 21% (в Тамбовской области). Объем просроченной задолженности увеличился в пределах 63% (в Курской). Банкиры отмечают, что драйвером роста долгов стал агропромышленный комплекс, которому потребовалось больше оборотных средств на дефицитные комплектующие. Эксперты считают, что рост обязательств коррелирует с «ростом бизнеса», но динамика просрочки становится «тревожной тенденцией».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Банкиры Черноземья не видят тревожных трендов на рынке по итогам прошлого года

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Банкиры Черноземья не видят тревожных трендов на рынке по итогам прошлого года

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Данные о динамике кредитования ЦБ раскрыл в опубликованном накануне выпуске «Статистического бюллетеня» по итогам прошлого года. Как подсчитал на основе них «Ъ-Черноземье», в макрорегионе совокупный объем долгов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей перед банками по итогам 2022-го превысил 1,6 трлн руб. В сумму вошли остатки невыплаченных кредитов на 1 января 2023 года, включая просроченные долги. Годом ранее показатель составлял 1,4 трлн руб.— рост на 14%.

Сильнее всего в Черноземье закредитованность бизнеса увеличилась в Тамбовской области. Сумма долгов прибавила 21% и достигла 213,4 млрд руб. (176,3 млрд руб. по итогам 2021-го). Сильнее прочих отраслей тенденция коснулась сельского хозяйства Тамбовщины. Его долги по кредитам за год выросли на треть до 121,9 млрд руб., другие отрасли такой сильной динамики не показали.

Долги бизнеса в Белгородской области увеличились на 19%, с 284,4 до 339,3 млрд руб. Обрабатывающие производства региона стали на 18% более закредитованными (184,5 млрд руб.), а сфера торговли и услуг увеличила долги вдвое (31,4 млрд руб.). Компании из Орловской области увеличили объем обязательств перед банками на 11%, с 83,7 до 92,8 млрд руб. Курская и Липецкая области показали рост закредитованности бизнеса на 8%, до 322,2 и 227,6 млрд руб. соответственно. Наименьшая динамика фиксируется в «Ъ-Черноземье» области, где сумма долгов компаний перед банками за год увеличилась на 6%, до 426 млрд руб. Существенный рост в регионе показали только аграрии — на 8%, до 171,4 млрд руб.

С увеличением закредитованности черноземный бизнес в 2022 году столкнулся, несмотря даже на общее снижение своей кредитной активности.

Данные о динамике выдачи компаниям новых займов по итогам всего 2022-го Банк России пока публично не представлял. Однако в воронежском отделении ЦБ сообщили «Ъ-Черноземье», что объем предоставленных кредитов юрлицам и предпринимателям в регионе за год сократился на 8,5%, а «крупные юридические лица» взяли займов сразу на 15% меньше. Сильнее других сократили свою кредитную активность представители химпрома (на 37% меньше) и производители пищевых продуктов (на 21% меньше).

Напротив, на 22% больше кредитов брали строители и на 19% — аграрии.

В части регионов Черноземья бизнес также существенно увеличил объем просроченной задолженности по кредитам. Так, в Курской области показатель вырос сразу на 63%, до 5,7 млрд руб. В Воронежской области он увеличился на 18%, до 19,5 млрд руб. Тамбовская область показала рост на 6%, до 3,8 млрд руб.

Бизнес-омбудсмен в Воронежской области Павел Ковалев считает, что рост общего объема задолженности не является столь же «тревожным маркером», как увеличение просрочки.

«Зафиксированный в регионе прирост в 6% к 400 млрд руб.— это значительная сумма. Однако у предпринимателей нет ощущений, что их кредитное бремя стало больше. Напротив, в 2022 году было непросто получить новые займы. Бизнес на всех отраслевых мероприятиях жалуется, что требуется все больше и больше усилий, чтобы получить кредитные продукты. Нагрузка от бюрократической банковской машины усиливается»,— отметил господин Ковалев.

«Рост просрочки в области на 18% выглядит более значительным, хотя здесь есть некоторая игра статистики. В абсолютном выражении она все равно составляет около 5% от всех долгов. Но любые просрочки кредитов несут огромный риск для бизнеса. Компании избегают их любой ценой, поскольку тогда банку становится понятно, что заемщик не справляется с реализацией проектов. Поэтому сам факт роста просрочки — это плохая тенденция для региональной экономики»,— заключил бизнес-омбудсмен.

В ЦБ, напротив, считают, что «интерес бизнеса к заемным средствам» остается «довольно высоким», несмотря на то что объемы выдач сократились на 9%.

«Доступность кредитов высокая. И во многом это обеспечили меры поддержки, которые позволили получить средства на приемлемых для предпринимателей условиях»,— считает заместитель управляющего воронежского отделения Анна Сухова.

Директор орловского филиала Россельхозбанка Михаил Шихман подтверждает «значительный рост объемов ссудной задолженности у хозяйствующих субъектов». «В филиале обслуживаются в основном сельхозпредприятия, по ним рост даже превышал темп, который статистика зафиксировала в целом по области. Например, по малым сельхозпредприятиям мы приросли в портфеле на 18%. Это было связано с удорожанием комплектации, которая необходима для проведения сезонно-полевых работ, из-за этого рос и кредитный портфель,— пояснил господин Шихман.— Но уровень дефолтности у нас как был близким к нулю, так и остается. Допускаю, что заметный рост просрочки в других регионах Черноземья может быть связан с разовыми историями, когда один-два крупных заемщика существенно увеличили общую статистику. На рынке АПК Орловской области вала неплатежей мы не видим».

Глава Россельхозбанка в Тамбовской области Елена Шарова сообщила, что в 2022 году кредитный портфель филиала (он же сумма задолженности бизнеса) вырос на 7%.

«Такая динамика соответствует росту объемов бизнеса предприятий,— считает госпожа Шарова.— В Черноземье идет активное развитие агробизнеса. В контексте этого рост кредитного портфеля как раз подтверждает финансовую стабильность отрасли».

Оценки финансистов в соседних регионах существенно различаются. В ВТБ (головное отделение по ЦФО находится в Воронеже) «Ъ-Черноземье» сообщили, что «не фиксируют роста просроченной задолженности по кредитам юрлиц»: «Показатель просрочки по нашему портфелю остается на минимальных значениях». Замдиректора воронежского филиала Россельхозбанка Александр Серегин заверил «Ъ-Черноземье», что «существенного роста закредитованности клиентов не наблюдается».

«Совокупный кредитный портфель филиала по юрлицам вырос за год в пределах 2%. По нашим наблюдениям, основанным на взаимодействии с предприятиями АПК, в 2022-м не сформировалось явных тенденций для массового роста просроченной задолженности и увеличения закредитованности отрасли. Напротив, наблюдается снижение динамики выборки средств из подписанных линий на приобретение сельхозтехники»,— уточнил господин Серегин.

Сергей Калашников