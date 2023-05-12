Воронежский «Ангстрем» планирует открыть мебельные магазины в Монголии и Азербайджане

Мебельный холдинг «Ангстрем» Геннадия Чернушкина (основное производство и штаб-квартира расположены в Воронеже) планирует до конца весны открыть первый магазин в Монголии, а в перспективе также планирует выход на рынок Азербайджана. Об это «Ъ» сообщили в самой компании.

В условиях резкого сокращения экспорта российской мебели из-за санкций ЕС и другие локальные производители начинают экспансию в страны Азии и Ближнего Востока. Магазины в Монголии, Азербайджане, Узбекистане, Казахстане, Турции и ОАЭ также планируют открыть Divan.ru и «Аскона». Развитие на этих рынках потребует инвестиций и времени, а ассортимент придется подстраивать под предпочтения местных потребителей, предупреждают эксперты.

Подробнее об этом — в материале «Ъ»

Сергей Калашников

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