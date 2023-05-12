Фальков: базового высшего образования в новой системе должно хватать для построения карьеры

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков считает, что базового или основного высшего образования в новой системе должно хватать для того, чтобы сделать карьеру в жизни. Исключений для юридического образования в рамках новой системы не будет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Мы считаем, что должно быть понятие базового, или основного, высшего образования, в том числе юридического. Это базовое, или основное, высшее образование должно быть достаточным для того, чтобы сделать карьеру в жизни, даже если тебе нет необходимости дальше свои знания углублять»,— пояснил господин Фальков в ходе выступления на Петербургском международном юридического форуме (цитата по «Интерфаксу»).

Он полагает, что юридическое сообщество может ранжировать сроки получения профильного образования. Также будут скорректированы квалификационные требования к должностям, добавил министр.

В частности, рассматривается возможность выделения базового высшего образования бакалавриат/специалитет (срок обучения — четыре-шесть лет) и специализированного: магистратура, ординатура, ассистентура-стажировка (один-два года). Уточняется, что аспирантуру (адъюнктуру) выделят в отдельную ступень. При этом, как уточнил господин Фальков, проект реформы юридического образования еще обсуждается, его окончательная версия пока не выработана — вопрос еще требует большой проработки и обсуждения с профессиональным сообществом.

19 апреля Валерий Фальков представил российским ректорам новую систему отечественного высшего образования. По его словам, студенты и университеты получат гибкие сроки обучения и конкуренцию программ, а высшая школа сможет «уйти от противопоставления бакалавриата и специалитета». С этой инициативой министр выступил на фоне отказа России от Болонской системы высшего образования (она предусматривала два уровня образования — четырехлетний бакалавриат и двухлетнюю магистратура).

Новая модель предусматривает три ступени: базовую, специализированную и аспирантуру. Согласно предложению господина Фалькова, базовое — основное — образование будет соответствовать существующим ныне бакалавриату и специалитету. Студентам придется учиться от четырех до шести лет, сроки должны быть установлены университетами, работодателями и регуляторами. Специализированный же уровень предусматривает как структурные, так и содержательные изменения образовательных программ. Здесь обучение будет длиться один-два года. Третья ступень образования — аспирантура — будет доступна тем, кто окончил базовую ступень со сроком обучения не менее пяти лет либо получил специализированное высшее образование.

Подробнее читайте в материале «Ъ» «Университетам придется стать гибче».

Александр Кислов