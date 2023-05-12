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Коммерсантъ FM
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Blizzard закрыла россиянам доступ к бета-тестированию Diablo IV

Американский разработчик видеоигр Blizzard сообщил российским геймерам, что они не смогут поиграть в Diablo IV в рамках бета-теста 12–14 мая. Ранее компания разослала пригласительные, которые получили и российские игроки.

В апреле россияне с аккаунтами Battle.net получили сообщения, в которых им предлагалась возможность опробовать бета-версию Diablo IV 12–14 мая для «проверки производительности серверов». В новом сообщении компания отменила приглашение, написав: «В вашей стране/регионе проверка серверов Diablo IV будет недоступна». Сама игра планируется к выходу 6 июня.

Ранее из опубликованной страницы бета-версии Diablo IV в PS Store стало известно, что игра получит русскую озвучку, однако официально в России Diablo IV приобрести будет нельзя. Также Blizzard начала отвязывать номера телефонов россиян от сервиса Battle.net, где была доступна большая часть игр компании, в том числе Diablo. Зарегистрировать новые аккаунты с российскими номерами тоже больше нельзя. В компании связывают это с позицией по поводу спецоперации России на Украине.

Евгений Федуненко

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