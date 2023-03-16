Diablo IV получит русскую озвучку

Готовящаяся к выходу видеоигра Diablo IV получит полную локализацию на русском языке, в том числе русскую озвучку. Об этом стало известно из опубликованной страницы бета-версии игры в PS Store. Ранее о работе над дубляжом игры рассказывал российский актер Михаил Белякович, однако официального подтверждения не было.

Blizzard в Twitter объявила, что пользователи уже могут скачать предварительную версию игры перед запуском открытого бета-тестирования, которое пройдет с 17 по 20 марта. Сама игра планируется к выходу 6 июня. Официально приобрести Diablo IV в России будет нельзя. Ранее Blizzard начала отвязывать номера телефонов россиян от сервиса Battle.net, где была доступна большая часть игр компании, в том числе Diablo. Также нельзя больше зарегистрировать новые аккаунты с российскими номерами. В компании связывают это с позицией по поводу спецоперации России на Украине.

Евгений Федуненко