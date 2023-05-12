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Коммерсантъ FM
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Умер актер Олег Севастьянов из «12 стульев»

Актер Олег Севастьянов умер в возрасте 74 лет. Он скончался два дня назад, 10 мая, говорится на его странице в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Причина смерти не приводится. Прощание с актером состоится завтра, 13 мая, в Александровском лютеранском соборе в эстонском городе Нарве.

Олег Севастьянов окончил Школу-студию МХАТ. В 1973–1977 годы играл в московском театре им. Ленинского комсомола, также работал в Театре Сатиры. Снялся в 15 фильмах, в том числе — «Бронзовая птица» (1973–1974), «12 стульев» (1976), «Мужские портреты» (1987), «Возьми меня с собой» (1989), «Небеса обетованные» (1991).

В 1990 году господин Севастьянов стал лютеранским пастором. Он служил в приходах Москвы и под Санкт-Петербургом, был миссионером-консультантом в Поволжье, после — в Эстонии. В сентябре 2005 года при его участии в Нарве возобновились лютеранские богослужения на русском языке.

Лаура Кеффер

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