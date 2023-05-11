Президент ЮАР сообщил о расследовании информации о поставках оружия России

Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса заявил, что власти проверяют информацию о корабле ЮАР, который, по словам американского посла Рубена Бриджети, перевозил боеприпасы для России. Подробности он пообещал привести после проведения разбирательства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сирил Рамафоса

Фото: Esa Alexander, Reuters Сирил Рамафоса

Фото: Esa Alexander, Reuters

«Позвольте процессу продолжаться, чтобы он принес свои результаты. Этот вопрос изучается, и со временем мы сможем говорить об этом»,— сказал господин Рамафоса журналистам (цитата по News24).

Ранее сегодня, 11 мая, Рубен Бриджети сообщил, что с 6 по 8 декабря 2022 года на базе Саймонстаун находился грузовой корабль, который, по утверждению американской стороны, грузили оружием и боеприпасами, после чего он направился в Россию. Посол обвинил ЮАР в военной поддержке России, несмотря на политику нейтралитета в военном конфликте на Украине.

16 декабря 2022 года издание Daily Maverick со ссылкой на источники сообщало, что в порту Саймонстаун находилось российское торговое судно «Леди Р». По информации издания, его загружали ночью, а территория вокруг судна охранялась вооруженными людьми. Согласно информации источника, во время пребывания в порту у «Леди Р» была отключена автоматическая система идентификации.

Лусине Баласян