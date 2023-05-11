Президент ЮАР сообщил о расследовании информации о поставках оружия России

Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса заявил, что власти проверяют информацию о корабле ЮАР, который, по словам американского посла Рубена Бриджети, перевозил боеприпасы для России. Подробности он пообещал привести после проведения разбирательства.
Сирил Рамафоса
Фото: Esa Alexander, Reuters
«Позвольте процессу продолжаться, чтобы он принес свои результаты. Этот вопрос изучается, и со временем мы сможем говорить об этом»,— сказал господин Рамафоса журналистам (цитата по News24).
Ранее сегодня, 11 мая, Рубен Бриджети сообщил, что с 6 по 8 декабря 2022 года на базе Саймонстаун находился грузовой корабль, который, по утверждению американской стороны, грузили оружием и боеприпасами, после чего он направился в Россию. Посол обвинил ЮАР в военной поддержке России, несмотря на политику нейтралитета в военном конфликте на Украине.
16 декабря 2022 года издание Daily Maverick со ссылкой на источники сообщало, что в порту Саймонстаун находилось российское торговое судно «Леди Р». По информации издания, его загружали ночью, а территория вокруг судна охранялась вооруженными людьми. Согласно информации источника, во время пребывания в порту у «Леди Р» была отключена автоматическая система идентификации.