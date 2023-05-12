Моногородам кино со скидкой не будет

В рамках поддержки моногородов Минэкономики предлагает исключить из доступных мер софинансирование со стороны ВЭБ.РФ социальной инфраструктуры монопрофильных муниципальных образований в связи с неактуальностью такой меры. Ведомство намерено сконцентрировать средства на поддержке проектов, которые способны усиливать экономический потенциал моногородов, а не провоцировать рост их бюджетных расходов. Также планируется распространить меры чисто экономической поддержки на 45 муниципалитетов, формально утративших статус моногородов в связи с преобразованием в муниципальные округа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Минэкономики предлагает точечно пересмотреть подходы к поддержке федеральным центром моногородов — ведомство разработало проект постановления правительства, исключающий из набора доступных для таких населенных пунктов инструментов софинансирование строительства и реконструкции социальной инфраструктуры. Речь идет о безвозвратном выделении ВЭБ.РФ средств на такие объекты — до 750 млн руб. и до 50% стоимости проекта.

Как поясняет замглавы Минэкономики Дмитрий Вахруков, «в текущих условиях господдержка моногородов должна быть сосредоточена на экономических проектах, обеспечивающих создание новых рабочих мест в моногородах с наиболее сложной социально-экономической ситуацией».

Сам механизм софинансирования соцобъектов, как следует из пояснительной записки, оказался неактуальным и невостребованным. В ВЭБ.РФ уточняют, что за все время действия этого инструмента заключено всего одно соглашение о софинансировании социальной инфраструктуры на сумму более 100 млн руб.

Отметим, суть проблемы в том, что социальная инфраструктура — это убыточные по своей сути инвестпроекты, которые не влияют на экономические показатели моногородов, однако формируют долгосрочные бюджетные обязательства регионов и муниципалитетов. С самого начала поисков решения проблемы монопрофильных муниципальных образований чиновники неоднократно признавали, что для многих из них переселение населения в более экономически активные муниципалитеты было бы оправданным, но нормы социальной обеспеченности населения вынуждают сохранять соцобъекты и бюджетную занятость, что только консервирует депрессивное состояние таких населенных пунктов. Впрочем, о полном отказе от госфинансирования новых соцобъектов в моногородах речи не идет, но решение об этом будут принимать регионы в зависимости от состояния своих бюджетов и ожидаемого эффекта и без безвозмездного софинансирования ВЭБом.

В случае одобрения предложений Минэкономики набор мер поддержки моногородов станет чисто экономическим.

В развитие этой логики часть таких мер планируется продлить, в частности льготы по уплате страховых взносов в ТОР в моногородах, где уровень безработицы вдвое превышает среднероссийский (0,7% — таких ТОР девять). Наиболее востребованной мерой, как отмечают в Минэкономики, является выдача небольших льготных кредитов, до 250 млн руб., под банковскую гарантию или гарантию Корпорации МСП — их выдачу за счет упрощения процедур согласования планируется сделать более оперативной. По данным ВЭБ.РФ, в 2021–2022 годах группой было заключено 26 соглашений о выдаче таких займов на сумму до 250 млн руб., в 2023-м — еще два.

Отметим, сами меры поддержки также были переформатированы в 2022 году: беспроцентные кредиты были заменены на льготные по ставке 1% (для небольших проектов от 5 млн до 1 млрд руб.) или под 5% (от 250 млн до 1 млрд руб.). Беспроцентные кредиты остались только для моногородов, в которых введен режим ЧС федерального характера: от 5 млн до 50 млрд руб. на текущую деятельности и на срок до четырех лет, а также от 250 млн руб. и на срок до 15 лет на капитальные вложения. Среди иных мер поддержки — безвозвратное софинансирование объектов инфраструктуры, необходимой для реализации инвестпроектов на сумму до 750 млн руб. и в пределах 95% стоимости проекта.

Минэкономики также предлагает «установить правопреемство моногородов после преобразования муниципального образования» для сохранения возможности получения ими поддержки через ВЭБ.РФ.

Поясним, в связи с таким преобразованием моногорода утрачивают свой статус, хоть и продолжают числиться в списке моногородов; сейчас в таком положении 45 из 321 монопрофильного муниципального образования. Согласно проекту, если в 2023 году госкорпорация не получит субсидии на эти цели, она сможет выделить на них до 5% средств, поступивших в текущем году от возврата кредитов и процентов.

Евгения Крючкова, Олег Сапожков