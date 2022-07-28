Моногорода поставили на паузу

В новой экономической ситуации правительство отказалось от обсуждавшейся осенью 2021 года идеи сокращения списка моногородов вдвое для сосредоточения ресурсов на оставшихся. Вчера на представлении госкорпорацией ВЭБ.РФ рейтинга моногородов за 2021 год (половина его лидеров не изменилась с 2020 года — это Набережные Челны, Тольятти, Губкин, Павловск, Череповец) губернаторы больше говорили о продлении льготных режимов ТОР и расширении их поддержки, но в правительстве пока не готовы тратить ресурсы и на льготы, необходимость которых не подтверждена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По словам гендиректора Фонда развития моногородов Ирины Макиевой, пока изменения экономической ситуации планы их господдержки не затронули

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ По словам гендиректора Фонда развития моногородов Ирины Макиевой, пока изменения экономической ситуации планы их господдержки не затронули

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Вчера ВЭБ.РФ представил рейтинг моногородов за 2021 год по уровню социально-экономического развития. В топ-10 вошли Набережные Челны и Менделеевск (Татарстан), Тольятти (Самарская область), Губкин (Белгородская область), Павловск (Воронежская область), Череповец (Вологодская область), Тулун (Иркутская область), Благовещенск (Башкортостан), Невинномысск (Ставропольский край) и Кировск (Мурманская область). Рейтинг рассчитывается с 2016 года по 17 показателям в четырех блоках: это статистические данные, результаты опросов населения и бизнеса и оценка взаимодействия города с институтами развития. Отметим, что Набережные Челны, Тольятти, Губкин, Павловск, Череповец также были в топе и по итогам 2020 года.

Моногорода — это основной вид территорий опережающего развития (ТОР), получивших такой статус для поддержки экономической активности (таких 89). Основной льготой ТОР является снижение ставки по соцвзносам до 7,6% для новых резидентов таких территорий. И в правительстве, и в Федеральном собрании идет дискуссия о том, насколько нужно расширять применение этого режима в условиях санкций в отношении РФ из-за военной операции на Украине и вызванных ими экономических сложностей. При этом Белый дом пока настаивает на узком и точечном распространении таких льгот (см. “Ъ” от 8 июля) — фронтальное их расширение обойдется в 20 млрд руб. в год, что сопоставимо со средствами на поддержку моногородов на несколько лет, а необходимости этого исполнительная власть пока не видит. При этом представители территорий заинтересованы в максимальном расширении льготных режимов. Так, вчера о необходимости доработать критерии оценки ТОР для продления сроков применения пониженных тарифов страховых взносов резидентов и автоматического продления режима ТОР в моногородах на пять лет заявил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Впрочем, ситуация с моногородами, видимо, оценивается властями неоднозначно: как подтвердили вчера “Ъ” в Минэкономики, Белый дом отказался и от идеи сокращения числа моногородов в РФ вдвое — с 321 до 163 — за счет исключения из их перечня тех, что находятся не более чем в 50 км от региональных столиц. Это решение должно было позволить сосредоточить средства ВЭБ.РФ на поддержке оставшихся в перечне моногородов (см. “Ъ” от 29 ноября 2021 года). Отказ от идеи в министерстве объяснили «текущими условиями». Поэтому пока работа с моногородами «идет в прежнем режиме», «меры поддержки остаются, сотрудники фонда переведены в ВЭБ, деньги на поддержку моногородов правительством РФ выделены», сказала вчера глава Фонда развития моногородов (входит в структуру ВЭБ.РФ) Ирина Макиева.

Венера Петрова