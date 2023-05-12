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Коммерсантъ FM
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Маск сообщил, что Twitter возглавит женщина

Американский бизнесмен и владелец Twitter Илон Маск сообщил, что должность гендиректора соцсети, которым сейчас работает он сам, займет женщина. Ее имя и какие-либо подробности он не привел.

«Рад сообщить, что я нашел нового генерального директора для Twitter. Она приступит к работе примерно через шесть недель»,— написал господин Маск в соцсети. Сам он перейдет на позицию исполнительного председателя и технического директора и будет отвечать в том числе за программное обеспечение.

Илон Маск купил Twitter в октябре 2022 года за $44 млрд. После этого было уволено 80% сотрудников компании. В декабре предприниматель провел опрос, должен ли он покинуть должность гендиректора, более половины участников поддержали эту идею. После этого он разрешил принимать участие в опросах только прошедшим верификацию аккаунтам. В феврале он в шутку написал, что назначил гендиректором соцсети свою собаку.

Лаура Кеффер

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