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Выпуск газеты №195«Ъ» Газета
Мир

Песков: Путин изучит привезенные Уиткоффом предложения по Украине

Владимир Путин изучит все предложения, которые спецпосланник президента США Стив Уиткофф привез на встречу в Санкт-Петербург. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Уиткофф привез некоторые наработки... с учетом той встречи, которая у него была в Осло и с Зеленским, и с представителями европейских стран, — сказал он ИС "Вести". — Эти предложения будут изучены... Дальше уже будем смотреть».

Переговоры Путина и Уиткоффа. Главное

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Господин Уиткофф на встрече с российским президентом рассказал, что привез с собой документы, в которых излагаются подходы к украинскому урегулированию. Детали на открытой части встречи не приводились.
С чем Стив Уиткофф прилетел к Владимиру Путину — в материале «Ъ».
Стив Уиткофф
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