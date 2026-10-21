Песков: Путин изучит привезенные Уиткоффом предложения по Украине
Владимир Путин изучит все предложения, которые спецпосланник президента США Стив Уиткофф привез на встречу в Санкт-Петербург. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Уиткофф привез некоторые наработки... с учетом той встречи, которая у него была в Осло и с Зеленским, и с представителями европейских стран, — сказал он ИС "Вести". — Эти предложения будут изучены... Дальше уже будем смотреть».
Господин Уиткофф на встрече с российским президентом рассказал, что привез с собой документы, в которых излагаются подходы к украинскому урегулированию. Детали на открытой части встречи не приводились.