«Генератор кэша, который меняет правила игры»

Tesla и SpaceX сформировали комитеты для обсуждения потенциального слияния

Илон Маск занимает пост генерального директора в обеих компаниях, но заявил, что не входит в состав комитетов советов директоров, которые рассматривают возможность объединения, и что окончательное решение по этому вопросу останется за акционерами.

Аналитики рассуждают о перспективах слияния этих компаний, учитывая их тесные деловые связи. Подобная сделка объединила бы крупнейшего в мире оператора по запуску коммерческих ракет и предоставлению спутникового интернета со вторым по величине производителем электромобилей — и все это в тот момент, когда Маск проводит реорганизацию обеих компаний, ориентируя их на развитие искусственного интеллекта.

Рыночная стоимость производителя электромобилей Tesla составляет около $1,5 трлн, а компания SpaceX оценивается примерно в $2 трлн. Даже если акционеры поддержат такую сделку, ее масштаб и значимость неизбежно привлекут пристальное внимание со стороны регулирующих органов.