«Генератор кэша, который меняет правила игры»
The Wall Street Journal (Нью-Йорк, США)
Tesla и SpaceX сформировали комитеты для обсуждения потенциального слияния
Илон Маск занимает пост генерального директора в обеих компаниях, но заявил, что не входит в состав комитетов советов директоров, которые рассматривают возможность объединения, и что окончательное решение по этому вопросу останется за акционерами.
Аналитики рассуждают о перспективах слияния этих компаний, учитывая их тесные деловые связи. Подобная сделка объединила бы крупнейшего в мире оператора по запуску коммерческих ракет и предоставлению спутникового интернета со вторым по величине производителем электромобилей — и все это в тот момент, когда Маск проводит реорганизацию обеих компаний, ориентируя их на развитие искусственного интеллекта.
Рыночная стоимость производителя электромобилей Tesla составляет около $1,5 трлн, а компания SpaceX оценивается примерно в $2 трлн. Даже если акционеры поддержат такую сделку, ее масштаб и значимость неизбежно привлекут пристальное внимание со стороны регулирующих органов.
TechCrunch (Сан-Франциско, США)
Советы директоров SpaceX и Tesla сформировали комитеты для рассмотрения слияния
Советы директоров SpaceX и Tesla сформировали специальные комитеты для рассмотрения возможности слияния компаний. По словам Илона Маска, комитеты, в состав которых вошли независимые директора, были созданы по требованию акционеров. Он не назвал имена членов этих специальных комитетов, лишь отметив, что они являются независимыми директорами. Ни Маск, ни его брат Кимбал Маск не являются независимыми.
Первичное публичное размещение акций (IPO) SpaceX укрепило контроль Маска над компанией — он обладает более чем 50% голосов,— что облегчило бы получение поддержки для возможного слияния со стороны акционеров SpaceX. В случае с Tesla задача значительно сложнее: там для принятия решения потребовалось бы одобрение 50% всех акционеров, а не только тех, кто принял участие в голосовании.
Economie Matin (Версаль, Франция)
Слияние Tesla и SpaceX: крупнейшая сделка/операция в истории
Это объявление потрясло мировые рынки. Самый богатый человек в мире, чье состояние сейчас превышает $900 млрд, заявил во время телефонной конференции: «Думаю ли я, что это хорошая идея? Да. Но в конечном итоге акционеры должны поддержать это». Маск, однако, признал, что это слияние не следует считать неизбежным, отметив, что некоторые наблюдатели переоценивают его вероятность.
SpaceX — это генератор кэша, который меняет правила игры. Финансовая трансформация SpaceX радикально модифицирует формулу слияния. Космическая компания перестала быть финансовым бременем, требующим постоянных капиталовложений, и стала источником существенных прибылей. Ее доходы от инфраструктуры ИИ теперь превышают доходы Starlink, создавая постоянный денежный поток, который обеспечивает финансирование амбициозных космических проектов, таких как миссии на Марс. Для институциональных инвесторов эта прибыльность меняет восприятие риска, связанного со слиянием.
Для акционеров Tesla сделка представляет собой возможность диверсифицироваться в аэрокосмическую отрасль и облачную инфраструктуру, это быстрорастущие сектора. Акционеры SpaceX, в свою очередь, выиграют от ликвидности и значимости крупной компании, акции которой котируются на бирже. На макроэкономическом уровне такая консолидация ускорит глобальную гонку за инфраструктуру ИИ, вынуждая конкурентов, таких как Google, Microsoft и Anthropic, реагировать посредством приобретений или стратегических партнерств.
«Би-би-си» (Лондон, Великобритания)
Зачем Илон Маск задумал мегаслияние SpaceX и Tesla?
Насколько вероятно это слияние? «Думаю, на сто процентов. Это только вопрос времени»,— считает Дэвид Николсон, главный консультант по технологиям в компании маркетинговых исследований The Futurum Group. По его словам, презентация на прошлой неделе Tesla Roadster — футуристичного электромобиля, оснащенного ракетными двигателями,— служит «символическим воплощением», намекающим на слияние двух компаний Маска.
Маск, как ключевой акционер Tesla, скорее всего, добьется своего в ближайшие два года, полагает инвестиционный аналитик Дэн Шиэн из компании Telos Wealth Advisors. Он считает, что акционеры поддержат эту сделку, поскольку разрабатываемые этими компаниями технологии дополняют друг друга. Однако слияние будет означать, что акционеры Tesla, скорее всего, получат «меньший кусок более крупного и более сложного бизнеса», отмечает эксперт. «Реальных прецедентов тому, каким образом в таких случаях оценивается публичная компания, подобная Tesla, нет»,— добавил он.
Handelsblatt (Дюссельдорф, Германия)
Space Tesla — катастрофа для инвесторов, необходимость для Маска
Мегаслияние двух компаний Илона Маска — SpaceX и Tesla — фактически подорвет права инвесторов и принципы здорового функционирования рынка. Но, по всей видимости, это все равно произойдет.
Есть в этом и положительный момент: карты раскрыты. Разумеется, это мегаслияние состоится. Маск — единоличный правитель в SpaceX, крупный акционер Tesla и кумир Уолл-стрит — хочет этого. А значит, так тому и быть, какой бы абсурдной ни казалась эта затея.
Уже 30 лет аналитики и профессора бизнес-школ твердят: фондовый рынок поощряет юркие катера, а не неповоротливые супертанкеры. Глобальному капитализму нужны гибкие компании с четкой миссией, сосредоточенные на одной конкретной цели и одной отрасли.
Конгломераты прошлого прислушались к этому призыву: General Electric была расчленена до неузнаваемости. Siemens растеряла свои ключевые перспективные направления — от смартфонов до чипов. Впрочем, кое-кто все же остался в выигрыше — банкиры и консультанты.
Все это стоит учитывать, глядя на реакцию Уолл-стрит на гигантское слияние, задуманное Маском: после закрытия торгов акции SpaceX взлетели, а акционеры Tesla ликовали. В итоге самый богатый человек в мире добивается своего. Но почему?