«Локомотив-Кубань» проиграл «УНИКСу» с минимальным разрывом в финальной серии Единой лиги ВТБ

Краснодарский «Локомотив-Кубань» проиграл на своей площадке казанскому «УНИКСу» в третьем матче финальной серии баскетбольной Единой лиги ВТБ. Встреча закончилась со счетом 81:82 (18:25, 30:19, 22:22, 11:16).

Самым результативным игроком матча стал защитник кубанцев Джейлен Барфорд, набравший 20 очков. У «УНИКСа» больше всех очков набрал Дэрил Мэйкон (14). УНИКС выигрывает в серии до четырех побед со счетом 2-1. Следующий матч пройдет также в Краснодаре 13 мая.

По итогам регулярного чемпионата кубанская команда занимает пятое место в турнирной таблице, «УНИКС» — второе. В финал турнира «Локомотив-Кубань» вышел во второй раз в истории. В 2013 году команда проиграла в решающей серии ЦСКА.

Татьяна Ручкина

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