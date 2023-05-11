В закон об иностранных агентах добавят третью категорию нарушителей

Замминистра юстиции России Олег Свириденко заявил, что в закон об иностранных агентах планируют добавить категорию «третьи лица». В нее войдут те, кто «волей-неволей» оказывает определенное влияние и помогает иноагентам нарушать контролирующий их закон, но при этом сам не является иностранным агентом или аффилированным лицом, сообщил господин Свириденко на XI Петербургском международном юридическом форуме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олег Свириденко

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Олег Свириденко

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Замглавы Минюста заявил, что законодательная деятельность в сфере контроля за иностранными агентами продолжается. Инициативу по включении категории «третьи лица» уже одобрил комитет Госдумы, сообщил он.

«Мы надеемся, что этот инструмент у Минюста появится, и мы будем, может быть, некоторые каналы, которые будут показывать известных иноагентов, может, кто-то будет нарушать традиционные ценности, предостерегать некоторое время, после чего будет следовать штраф»,— сказал господин Свириденко (цитата по ТАСС).

26 апреля группа депутатов из думской комиссии по борьбе с иностранным вмешательством во главе с ее председателем Василием Пискаревым («Единая Россия») внесла в Госдуму пакет поправок, касающихся деятельности иностранных агентов. В частности, депутаты предложили ввести контроль за гражданами и организациями, содействующими иноагентам в обходе предусмотренных законом запретов. Также депутаты предложили разрешить работу в РФ только тем зарубежным неправительственным организациям (НПО), которые официально зарегистрировали в Минюсте свои российские подразделения.

Подробнее — в материале «Ъ» «Таланты и пособники».

Эрдни Кагалтынов