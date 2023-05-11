В закон об иностранных агентах добавят третью категорию нарушителей

Замминистра юстиции России Олег Свириденко заявил, что в закон об иностранных агентах планируют добавить категорию «третьи лица». В нее войдут те, кто «волей-неволей» оказывает определенное влияние и помогает иноагентам нарушать контролирующий их закон, но при этом сам не является иностранным агентом или аффилированным лицом, сообщил господин Свириденко на XI Петербургском международном юридическом форуме.
Олег Свириденко
Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ
Замглавы Минюста заявил, что законодательная деятельность в сфере контроля за иностранными агентами продолжается. Инициативу по включении категории «третьи лица» уже одобрил комитет Госдумы, сообщил он.
«Мы надеемся, что этот инструмент у Минюста появится, и мы будем, может быть, некоторые каналы, которые будут показывать известных иноагентов, может, кто-то будет нарушать традиционные ценности, предостерегать некоторое время, после чего будет следовать штраф»,— сказал господин Свириденко (цитата по ТАСС).
26 апреля группа депутатов из думской комиссии по борьбе с иностранным вмешательством во главе с ее председателем Василием Пискаревым («Единая Россия») внесла в Госдуму пакет поправок, касающихся деятельности иностранных агентов. В частности, депутаты предложили ввести контроль за гражданами и организациями, содействующими иноагентам в обходе предусмотренных законом запретов. Также депутаты предложили разрешить работу в РФ только тем зарубежным неправительственным организациям (НПО), которые официально зарегистрировали в Минюсте свои российские подразделения.
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