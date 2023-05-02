Кубок Стэнли остался без самых российских клубов

Стартовый раунд play-off чемпионата НХЛ увенчало очередное крушение клуба, выглядевшего его фаворитом. Обладавший шикарным с точки зрения таланта и опыта составом «Нью-Йорк Рейнджерс» не справился с дерзким «Нью-Джерси Девилс» и его молодым вратарем-«джокером» Акирой Шмидом, уступив в седьмой, решающей игре серии на чужой площадке — 0:4. Поражение ньюйоркцев, в составе которых выступали три знаменитых отечественных хоккеиста — Артемий Панарин, Игорь Шестеркин и Владимир Тарасенко,— сделало «российское присутствие» в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли чрезвычайно скромным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Момент матча клубов «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Нью-Джерси Девилс»: игрок «Нью-Джерси» Егор Шарангович атакует ворота нью-йоркцев, которые защищает Игорь Шестеркин

Фото: Adam Hunger / AP Момент матча клубов «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Нью-Джерси Девилс»: игрок «Нью-Джерси» Егор Шарангович атакует ворота нью-йоркцев, которые защищает Игорь Шестеркин

Фото: Adam Hunger / AP

Формально вылет «Нью-Йорк Рейнджерс» не такое громкое событие, как те два, что случились накануне, когда «Флорида Пантерс» и «Сиэтл Кракен» в седьмых матчах одолели победителя регулярного чемпионата «Бостон Брюинс» и прошлогоднего обладателя Кубка Стэнли «Колорадо Эвеланш». Более того, ньюйоркцы, в отличие от двух других срезавшихся грандов, в play-off были посеяны даже чуть ниже их соперника. Но на самом деле речь в данном случае тоже идет о крайне неординарном происшествии.

Дело в том, что «Рейнджерс» представлялся клубом, идеально приспособленным под штурм Кубка Стэнли.

И так-то неплохую основу под занавес зимы, перед вступлением в силу запрета на обмены, он усилил двумя отличными форвардами, знающими, как брать трофей,— Владимиром Тарасенко и Патриком Кейном. Ни один из клубов НХЛ настолько четко не обозначал свои амбиции.

В итоге состав у «Рейнджерс» получился таким, что к нему просто невозможно придраться. В воротах — лучший голкипер лиги предыдущего сезона Игорь Шестеркин. Оборона — ровная, с шикарным защитником-плеймейкером Адамом Фоксом. В нападении — четыре просто сильных, если брать имена, или очень-очень сильных звена, целая группа разноплановых звезд и звездочек — Артемий Панарин и Мика Зибанежад, Крис Крайдер и Владимир Тарасенко, Патрик Кейн и Винсент Трочек, Алексис Лафреньер и Каапо Какко. Кто-то классно бросает, кто-то классно отдает, кто-то здорово играет на пятачке и у бортов. Никаких, на первый взгляд, пробелов. А противостоит этим заточенным под большие победы хоккеистам жутко симпатичная, быстрая, но все-таки еще вроде бы сыроватая команда, которая недавно являлась беспросветным середняком из тех, что ближе к аутсайдерам, а дальше первой стадии play-off не проходила более десяти лет.

А самое удивительное в том, что начало серии прогнозы полностью подтверждало. «Рейнджерс» дважды подряд разделался с соперником — в гостях с одинаковым счетом 5:1. Эти матчи не оставляли никаких сомнений насчет того, кто тут пройдет дальше. Но потом все вдруг изменилось.

Тренер ньюйоркцев Жерар Галлан, может быть, идеально сформулировал соль провала своей команды, сказав после окончания серии, что «талант ничего не решает — нужно играть вместе и работать вместе».

Он, конечно, не вдавался в детали, не переходил на имена, но все было и так понятно. Play-off — это время, когда все обязаны выдавать максимум и даже сверх него, время обязательных подвигов. У «Рейнджерс» после двух разгромных побед те, кто должен был обеспечить результат, за исключением разве что продолжавшего выручать Шестеркина, ушли в тень. И, например, в активе Панарина, лучшего бомбардира клуба в «регулярке», под занавес серии так и осталось лишь два очка, набранных в первом матче.

«Нью-Джерси» же отреагировал на срыв идеально — перестроившись во всех смыслах, став жестче, аккуратнее и найдя своего неожиданного героя. В третьей встрече в его ворота вместо поплывшего Витека Ванечека встал Акира Шмид — новичок, в котором невозможно было разглядеть супермена. Но сыграл он именно по-суперменски. Не выручив в шестой игре (в ней «Рейнджерс» взял верх — 5:2), в четырех остальных Шмид пропустил в общей сложности два гола, а дважды не пропускал вообще ничего, включая седьмой матч, который подарил еще пару деталей, чрезвычайно точно описывающих, почему «Нью-Джерси» добился перелома и дожал соперника.

В матчах play-off между равными командами ключевыми часто становятся эпизоды с крушением шаблонов, что ли. У «Рейнджерс» таких в серии почти не было. «Нью-Джерси» в ее заключительной игре отрыл счет, когда Ондржей Палат в меньшинстве вступил в безнадежную, казалось, борьбу за шайбу в чужой зоне, отобрал ее у Фокса и Крайдера и потом наградил шикарным пасом Майкла Маклауда. А второй, добивший, видимо, ньюйоркцев гол был следствием сольного прохода Джона Марино — защитника, практически не подключающегося к атакам, который, не совладав с Шестеркиным, не выключился, а смог вывести на убойный бросок Томаша Татара.

Проигрыш «Рейнджерс» означал еще и то, что впервые за много лет «российское присутствие» в главных стадиях play-off будет весьма скромным.

Дело в том, что из сражения за Кубок Стэнли успели выбыть все клубы, прочно ассоциирующиеся с отечественными хоккеистами. Еще в регулярном чемпионате — «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина с Евгением Кузнецовым и «Питсбург Пингвинс» Евгения Малкина, а в стартовом раунде play-off печальную судьбу ньюйоркцев разделили участник трех финалов трех предыдущих розыгрышей «Тампа-Бей Лайтнинг» Никиты Кучерова, Андрея Василевского и Михаила Сергачева и «Миннесота Уайлд» Кирилла Капризова, не справившиеся с «Торонто Мейпл Лифс» и «Даллас Старс». Хотя в большинстве оставшихся в живых охотников за призом игроки из России все-таки есть.

В четвертьфинальных сериях play-off «Нью-Джерси» встретится с «Каролина Харрикейнс», «Флорида» — с «Торонто», «Сиэтл» — с «Далласом», а «Вегас Голден Найтс» — с «Эдмонтон Ойлерс».

Алексей Доспехов