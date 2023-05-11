«Ведомости»: выплату налогов за самозанятых хотят передать онлайн-платформам

Специальная рабочая группа по труду и соцполитике при Госдуме обсуждает возможность передачи обязанностей по выплатам налогов за самозанятых цифровым площадкам занятости. Речь идет о площадках, которые являются посредниками между исполнителем заказа и клиентом, таких как агрегаторы «Яндекса» или «Сбера». Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на двух участников обсуждений.

С инициативой передать функцию налогового агента площадкам выступил представитель Минтруда, уточнили собеседники издания. Предложение было поддержано Федеральной налоговой службой (ФНС).

Инициатива также представлена в концепции законопроекта—спутника к новому законодательству о занятости населения. Документ направлен в российскую трехстороннюю комиссию заместителем министра труда и социальной защиты Магомедом Абдулхалимовым. Предлагается внести в перечень прав и обязанностей цифровой платформы занятости осуществление «функции налогового агента по исчислению и уплате налогов с доходов, полученных платформенным занятым».

Один из собеседников «Ведомостей» считает высокой вероятность того, что норма войдет в законопроект. При этом он отметил, что многое будет зависеть от окончательного решения ФНС.

С 1 января 2019 года к категории самозанятых относятся люди, которые пользуются специальным налоговым режимом «налог на профессиональный доход» (по ставке от 4% до 6%). По данным ФНС на конец 2022 года, в России самозанятыми стали 6,5 млн человек. Основные виды деятельности — это такси, строительные и маркетинговые услуги, консультирование, сдача в аренду квартир.

Подробнее о том, что такое самозанятость,— в материале «Ъ».

Милена Костерева