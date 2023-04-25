Самозанятость 2023: плюсы и минусы

Что такое самозанятость, чем она выгодна и какие есть подводные камни — в материале “Ъ”.

Кто такие самозанятые

Самозанятые — люди, работающие на себя. Это могут быть няни, репетиторы, фрилансеры или переводчики. С 1 января 2019 года правительство России запустило для них специальный налоговый режим с пониженными ставками:

С доходов, полученных от физлиц,— 4%

С доходов, полученных от ИП и юрлиц,— 6%

Пилотный проект сначала действовал в четырех регионах — Москве, Московской и Калужской области, Республике Татарстан. Затем налоговый эксперимент распространился еще на 23 региона, а с 1 июля 2020 года — на всю страну. Специальный режим действует до 31 декабря 2028 года.

По данным Федеральной налоговой службы (ФНС) на конец 2022 года, в России самозанятыми стали 6,5 млн человек. Основные виды деятельности — это такси, строительные и маркетинговые услуги, консультирование, сдача в аренду квартир.

Кто может стать самозанятым

На кого распространяется налоговый режим. Налоговый режим могут применять физлица, чей максимальный доход не превышает 2,4 млн руб. за год. Перейти на него можно добровольно, а платить налог только тогда, когда получаешь доход. Самозанятыми могут стать как граждане России, так и государств ЕАЭС — Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии.

Также на налоговый режим может перейти индивидуальный предприниматель. При этом у него не должно быть наемных сотрудников, работающих по трудовому договору. Исключение: самозанятые могут нанимать людей по гражданско-правовому договору.

На специальный налоговый режим не могут перейти те, кто:

Добывает или реализует полезные ископаемые Перепродает товары и имущественные права Реализует подакцизные и требующие маркировки товары Работает по комиссионным, поручительским, агентским соглашениям Занимается доставкой. Исключение: если есть онлайн-касса Работает по другим специальным налоговым режимам

Пенсия для самозанятых. Закон не обязывает самозанятых платить страховые взносы. Делать это можно добровольно. В 2021 году минимальный размер взноса такой же, как у индивидуальных предпринимателей,— 32 484 руб. Если нет отчислений в Пенсионный фонд, то и трудовой стаж тоже не будет засчитан — рассчитывать можно только на социальную пенсию. Об этом рассказал заслуженный юрист России, доктор юридических наук Иван Соловьев:

«Трудовой стаж и пенсия самозанятым гражданам идет и начисляется. Но здесь есть одно условие — гражданин должен быть добросовестным налогоплательщиком и сам исчислить и уплатить соответствующие взносы на ОПС. Стаж начисляется пропорционально уплаченной сумме страхового взноса, который должен быть не меньше установленного фиксированного в НК РФ минимума».

У пенсионеров, применяющих специальный налоговый режим, пенсия и все надбавки к ней сохраняются. Трудовой стаж также не засчитывается.

Часть налога самозанятых автоматически перечисляется в Фонд обязательного медицинского страхования. Поэтому можно получать бесплатную медицинскую помощь.

Самозанятость: подводные камни

Плюсы самозанятости. Для самозанятых предусмотрены низкие налоговые ставки, упрощенная регистрация через приложение «Мой налог», есть возможность официально подтвердить свой заработок.

Для самозанятых предусмотрены низкие налоговые ставки, упрощенная регистрация через приложение «Мой налог», есть возможность официально подтвердить свой заработок. Минусы самозанятости. Самозанятым не зачисляется трудовой стаж, нельзя нанимать сотрудников по трудовому договору, нет социальных гарантий.

Работодатель может перевести сотрудника на специальный налоговый режим. К примеру, чтобы не платить страховые взносы и НДФЛ. Однако, по словам Ивана Соловьева, даже самые смелые консультанты по оптимизации налогообложения не советуют своим клиентам-юрлицам это делать. Причин тут несколько:

«Первая заключается в потере рычагов воздействия на работника со стороны администрации с помощью трудового законодательства. А ведь в нем можно найти множество норм, которые умелые и опытные кадровики используют для того, чтобы "разделять и властвовать в коллективах". Второй момент заключается в судебной и правоприменительной практике. И здесь все просто. Любая информация о схеме с самозанятыми — налоговая проверка».