«Квартет И» в сопровождении Леонида Агутина, новый альбом Николая Носкова и золотые медали ФК «Зенит»

На предстоящей неделе Санкт-Петербург ждут выступления органистов, несколько ярких премьер кинолент, уникальные театральные действа и целая плеяда выступлений современных исполнителей. Подробнее о самых заметных культурных и спортивных событиях следующих семи дней в Петербурге — в обзоре «Ъ-СПб».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Петрикирхе - лютеранская церковь св. Петра, Невский пр., 22-24

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Петрикирхе - лютеранская церковь св. Петра, Невский пр., 22-24

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

12 мая в Петрикирхе пройдет ставшая уже легендарной «Битва органов» — музыкальный поединок двух органистов, позволяющий слушателю совершенно по-новому услышать европейскую органную музыку. На следующий день тут же состоится еще одно музыкальное «сражение» виртуозов — «Битва Клавиров: Бах vs. Бетховен». 14 мая победитель Международного конкурса имени Чайковского 2007 года Мирослав Култышев исполнит последний концерт Рахманинова на фестивале «Музыкальная коллекция» в Петербургской филармонии в сопровождении симфонического оркестра и Хора Михайловского театра. Любители органа также должны обратить внимание на еще один музыкальный вечер в Петрикирхе под заголовком «Орган. Топ-10. Величайшие сочинения», который запланирован на 19 мая.

Восходящая звезда Macan выступит с новой программой 13 мая в стенах «Юбилейного». 14 мая для петербуржцев выступят сразу две поп-дивы: Мари Краймбрери также на сцене «Юбилейного» и Мария Зайцева в клубе «Космонавт».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Солистка группы «Слот» Дария Ставрович

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Солистка группы «Слот» Дария Ставрович

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

18 мая живые классики альтернативного рока группа «СЛОТ» дадут концерт с симфоническим оркестром на сцене ДК Ленсовета. Также 18 числа в БКЗ «Октябрьский» состоится долгожданный концерт Николая Носкова с презентацией альбома «Живой» и программой лучших хитов. А на следующий день пятничный вечер скрасит выступление Ханны на площадке Vokzal 1853.

12 и 13 мая на Малой сцене Театра Ленсовета состоятся премьерные показы спектакля Федора Пшеничного «Про Федота-стрельца» по сатирической пьесе Леонида Филатова конца 1980-х.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вера Свешникова в роли Элизы в спектакле «Моя прекрасная леди» по мотивам пьесы Б. Шоу и фильма Г. Паскаля «Пигмалион»

Фото: Мария Ковалева Вера Свешникова в роли Элизы в спектакле «Моя прекрасная леди» по мотивам пьесы Б. Шоу и фильма Г. Паскаля «Пигмалион»

Фото: Мария Ковалева

17 мая Театр музкомедии приглашает ценителей пьес ставшего легендарным при жизни Бернарда Шоу на спектакль «Моя прекрасная леди». Также 13 мая на Новой сцене Александринского театра состоится показ музыкального спектакля хореографа, лауреата Национальной театральной премии «Золотая маска» Ксении Михеевой «Непокой» на музыку Ильи Лагутенко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Квартет И

Фото: Владимир Мушкин Квартет И

Фото: Владимир Мушкин

А 17 мая в любимый Петербург вернется «Квартет И», на этот раз — в сопровождении композитора и певца Леонида Агутина, который украсит спектакль «Письма и песни мужчин средних лет» любимыми хитами на сцене БКЗ «Октябрьский».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Модельеры Вячеслав Зайцев (слева) и Валентин Юдашкин (справа)

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ Модельеры Вячеслав Зайцев (слева) и Валентин Юдашкин (справа)

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

12 мая в Реставрационно-хранительском центре Эрмитажа «Старая Деревня» будет открыта выставка в память о модельерах Вячеславе Зайцеве и Валентине Юдашкине, где будут представлены костюмы, созданные ими в разные годы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выставка книг «Переплет» в арт-пространстве PROGRAFIKA

Выставка книг «Переплет» в арт-пространстве PROGRAFIKA



Выходные 13–14 мая мощно стартуют с выставки книг «Переплет», посвященной визуальным исследованиям студентов Школы дизайна НИУ ВШЭ. Она пройдет в арт-пространстве Prografika и продлится только один уикенд. Также в субботу 13 мая в мультимедийном историческом парке «Россия — Моя история» состоится мероприятие из цикла «Ожившие полотна». Под живое исполнение симфонического оркестра художница Ольга Шабатура в реальном времени будет писать известные всем виды с полотен знаменитых импрессионистов, таких как Мане, Дега и Ренуар. Картины будут «оживать» с помощью искусственного интеллекта. 17 мая в лектории «Цифергауза» пройдет паблик-ток о роли креативных индустрий в развитии города. 19 мая в Шереметьевском дворце для посетителей распахнет двери выставка «Царь Федор», посвященная жизни и творчеству оперной легенды Федора Шаляпина. Мемориальные вещи певца, воссозданные сценические образы и грим-уборная, портреты артиста — и все это под аудиоспектакль, который читает Петр Захаров.

12 мая на большие экраны выходит мелодраматический триллер Михаила Шевчука «МаскЕрад» по пьесе Михаила Лермонтова о карточном шулере Арбенине, пытающемся порвать с преступным ремеслом. В тот же день начнутся показы канадской картины «Кто убил Blackberry?», в художественной форме рассказывающей об истории создания первого в своем роде гибрида компьютера и мобильного телефона.

В пространстве «Севкабель Порт» с 11 по 14 мая будет проходить выставка «Бал кукол» с более чем 400 авторскими куклами, выполненными в различных техниках. 12 мая на площадке даст концерт рэп-проект «Молодость внутри», 13 мая в рамках «лекторий’порт» пройдет церемония закрытия международного фестиваля экспериментальных студенческих фильмов SmolShorts, а в воскресенье 14-го числа выступят коллективы «План Ломоносова» и «Завтраккусто».

В субботу 13 мая футбольный клуб «Зенит» принимает «Краснодар» на «Газпром Арене». После игры состоится церемония вручения золотых медалей чемпионата России, досрочно завоеванных сине-бело-голубыми в недавнем матче со «Спартаком».