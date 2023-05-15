«Некомпетентным руководителям всегда что-то будет мешать: федеральный закон, собаки, зоозащитники»

Депутаты Государственной думы внесли законопроект, который предоставит субъектам РФ по решению главы региона право отказаться от предусмотренных статьей 18 «Закона об общественном обращении с животными» мероприятий по обращению с бездомными собаками и кошками и установить собственный порядок, приняв соответствующий закон на уровне субъекта Российской Федерации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Светлана Зиберт

Фото: предоставлено автором Светлана Зиберт

Фото: предоставлено автором

В пояснительной записке к проекту говорится о том, что наделение субъектов РФ такими полномочиями позволит учитывать специфику региона при решении вопроса, что делать с бездомными животными.

Очень хочется спросить у авторов законопроекта: а каких сегодня полномочий не хватает регионам? Какие еще имеются способы решения проблемы, которых нет в федеральном законе?

Чтобы не брать на себя ответственность за массовое живодерство, которое начнется в большинстве регионов страны, если внесенный в Думу законопроект будет принят, федеральные власти решили перевести стрелки на губернаторов и представительные органы субъектов Российской Федерации.

Несмотря на то, что инициаторами введения так называемой «гуманной эвтаназии» стали руководители проблемных регионов, они нашли поддержку со стороны федеральной власти. Практически на всех федеральных каналах рассказали про неэффективность практики ОСВВ и необходимости «эвтаназии», за которую не постеснялся высказаться даже полномочный представитель президента по вопросам экологии Сергей Иванов.

Цинизм, с которым пытаются протащить живодерскую инициативу, не может не вызывать возмущения граждан, неравнодушных к проблеме бездомных животных.

Вместо того, чтобы навести порядок в регионах, не желающих выполнять закон, федеральная власть пошла на поводу у коррупционеров, более 4 лет устраивавших откровенный саботаж федерального закона. И только широкий общественный резонанс в связи с внесением живодерской инициативы заставил депутатов и чиновников сменить риторику.

Региональные власти, заявляя о поддержке законопроекта, теперь уверяют зоозащитников, что никакая эвтаназия не планируется, речь идет только о расширении полномочий. Конечно, это ложь. Отказ от предусмотренных статей 18 закона «Об ответственном обращении с животными» мероприятий как ОСВВ и приюты означает только одно: возврат к живодерству.

Что еще можно делать с собаками, кроме как оставлять их на улице после стерилизации или помещать в приюты? Не в космос же их запускать! Сейчас во всех регионах проводятся обсуждения законопроекта, на которые властям приходится приглашать представителей зоозащиты. Как и ожидалось, благополучные регионы ничего менять не собираются. А вот проблемные уже заявляют, что будут решать задачу по-своему. Так, например, в Ханты-Мансийском округе ветеринарная служба сообщила общественникам, что они будут отлавливать всех собак и помещать их в пункты временного содержания, потому что на приюты нет денег.

Что будет происходить с собаками в этих пунктах, куда никогда не пустят ни общественных инспекторов, ни волонтеров (это же не приюты!), догадаться нетрудно.

Что же на самом деле надо делать, чтобы безхозных собак на улицах стало меньше? Если у нас болит зуб, мы идем к врачу, а не к футболисту. Почему же методы регулирования численности собак на улицах определяют чиновники, а не специалисты-зоологи?

Проблема собак на улицах является хорошо изученной и при правильном подходе легко решаема. Практически все несчастные случаи со смертельным исходом в результате нападения собак происходят в промзонах и частном секторе. Несмотря на то, что собак там заводят люди, животные стихийно размножаются. Количество особей в популяции определяется ёмкостью среды обитания. Чтобы снизить плотность популяции, достаточно провести мониторинг и обрабатывая по очереди определенные зоны, одномоментно стерилизовать не менее 70% самок, обитающих на конкретной территории.

Если в популяции есть собаки, проявляющие агрессию, то есть качества охотника или сторожа, таких собак надо помещать в приют, чтобы избежать несчастных случаев, связанных с нападением животных на людей.

Приюты, не грибы, сами не растут, их надо строить. И они должны быть в пределах населённых пунктов, чтобы граждане могли их беспрепятственно посещать. Но у нас все, как обычно. На бешеные гонорары артистам и шикарные автомобили для чиновников деньги в бюджете есть, а на приюты нет. Сразу вспоминают про стариков и детей, которым надо отдать именно «собачьи» деньги. Не себя же, любимых, ущемлять.

Конечно, стерилизации должны подвергаться не только бесхозяйные животные, но домашние собаки, нежелательное потомство которых регулярно пополняет улицы и приюты. Бесплатная для владельцев стерилизация домашних собак даст необходимый эффект, поскольку она помогает устранить источник проблемы.

Как ведется работа по отлову и стерилизации сегодня? По заявкам населения, то есть бессистемно. Понятно, что стерилизация одной или двух особей на территории даст нулевой эффект. Вот и начинаются разговоры о том, что закон не работает. Когда происходит очередной несчастный случай, Следственный комитет заводит уголовное дело по халатности, а местные власти устраивают «вендетту» собакам. А ведь губернаторам просто нужно было почитать поручения президента, где написано про мониторинг, и принять соответствующие акты.

Почему уголовные дела, заведенные по факту гибели людей от покусов собак, обычно заканчиваются ничем? Да потому что кривая система. Если на отлов собак в месте несчастного случая заявок не поступало, за что судить чиновника и организацию по отлову? Они действовали согласно установленному порядку.

Глядя на то, что происходит в сфере обращения с животными, невольно вспоминается поговорка про плохого танцора. Некомпетентным руководителям всегда что-то будет мешать: федеральный закон, собаки, зоозащитники. И до тех пор, пока такие люди принимают решения на всех уровнях власти, ничего в нашей стране в лучшую сторону не поменяется.