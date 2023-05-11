К возможностям социальной карты «Уралочка» планируют добавить оплату автозаправок

Оплату автозаправок планируют добавить в возможности Единой социальной карты «Уралочка». По словам оператора социальной карты Павла Ведерникова, это будет способствовать привлечению доли мужчин среди держателей карт. Сейчас 80% держателей «Уралочки» составляют женщины.

«В основном идут вопросы о крупных заправочных сетях. У мужчин это одна из основных статей затрат. В этом году поставлена задача проработать именно мужской сегмент среди наших акцептантов»,— рассказал господин Ведерников на пресс-конференции.

Сейчас Единой социальной картой пользуются 300 свердловчан. Количество нефинансовых карт из общего числа составляет около 20 тыс., отметил министр социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов. Свердловская область занимает третье место по числу пользователей социальных карт после Москвы и Санкт-Петербурга.

Напомним, «Уралочка» введена с 13 ноября 2018 года. Она соединяет в себе функционал банковской карты, транспортной карты, карт программ лояльности ряда ритейлеров. По ней можно получать скидки и бонусы в некоторых театрах и музеях. Кроме того, ее можно использовать как пропуск в здания вузов. С 2021 года региональные социальные выплаты перечисляют только на «Уралочку».

Сейчас оформлением ЕСК занимаются банк «Синара» (с 2020 года банк выдал почти 170 тыс. социальных карт), Почта-банк, ВТБ, Совкомбанк и Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР). К проекту готовы присоединиться Газпромбанк, Россельхозбанк, Сбербанк.

Диана Сунагатуллина

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