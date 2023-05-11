Фото дня: 11 мая

Бриенц, Швейцария. Сход оползня, из-за которого эвакуированы жители деревни
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Reuters / Denis Balibouse
Эль-Пасо, США. Мексиканские мигранты после пересечения границы
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Andres Leighton / AP
Сектор Газа. Женщины плачут на похоронах одного из командиров радикальной группировки «Исламский джихад» Али Хасан Гали, убитого в результате израильского авиаудара
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Fatima Shbair / AP
Санкт-Петербург. Слева направо: представитель МИД России Мария Захарова, телеведущий Владимир Соловьев и председатель Следкома РФ Александр Бастрыкин на ХI Петербургском международном юридическом форуме