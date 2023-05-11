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Коммерсантъ FM
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Фото дня: 11 мая

Запоминающиеся кадры четверга

Сход оползня в швейцарской деревне, буддийские монахи на пляже в Коломбо и другие снимки — в фотогалерее «Ъ».

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Бриенц, Швейцария. Сход оползня, из-за которого эвакуированы жители деревни

Бриенц, Швейцария. Сход оползня, из-за которого эвакуированы жители деревни

Фото: Reuters / Denis Balibouse

Эль-Пасо, США. Мексиканские мигранты после пересечения границы

Эль-Пасо, США. Мексиканские мигранты после пересечения границы

Фото: Andres Leighton / AP

Сектор Газа. Женщины плачут на похоронах одного из командиров радикальной группировки «Исламский джихад» Али Хасан Гали, убитого в результате израильского авиаудара

Сектор Газа. Женщины плачут на похоронах одного из командиров радикальной группировки «Исламский джихад» Али Хасан Гали, убитого в результате израильского авиаудара

Фото: Fatima Shbair / AP

Санкт-Петербург. Слева направо: представитель МИД России Мария Захарова, телеведущий Владимир Соловьев и председатель Следкома РФ Александр Бастрыкин на ХI Петербургском международном юридическом форуме

Санкт-Петербург. Слева направо: представитель МИД России Мария Захарова, телеведущий Владимир Соловьев и председатель Следкома РФ Александр Бастрыкин на ХI Петербургском международном юридическом форуме

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Хубэй, Китай. Даос практикует тай-чи во дворце Цзысяо на горе Уданшань

Хубэй, Китай. Даос практикует тай-чи во дворце Цзысяо на горе Уданшань

Фото: Andy Wong / AP

Куфрун, Чад. Суданские дети, спасенные из региона Дарфур, во временном убежище недалеко от границы

Куфрун, Чад. Суданские дети, спасенные из региона Дарфур, во временном убежище недалеко от границы

Фото: Reuters / Zohra Bensemra

Коломбо, Шри-Ланка. Буддийские монахи сидят на пляже, наблюдая за небом во время сезона муссонов

Коломбо, Шри-Ланка. Буддийские монахи сидят на пляже, наблюдая за небом во время сезона муссонов

Фото: Reuters / Dinuka Liyanawatte

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Бриенц, Швейцария. Сход оползня, из-за которого эвакуированы жители деревни

Фото: Reuters / Denis Balibouse

Эль-Пасо, США. Мексиканские мигранты после пересечения границы

Фото: Andres Leighton / AP

Сектор Газа. Женщины плачут на похоронах одного из командиров радикальной группировки «Исламский джихад» Али Хасан Гали, убитого в результате израильского авиаудара

Фото: Fatima Shbair / AP

Санкт-Петербург. Слева направо: представитель МИД России Мария Захарова, телеведущий Владимир Соловьев и председатель Следкома РФ Александр Бастрыкин на ХI Петербургском международном юридическом форуме

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Хубэй, Китай. Даос практикует тай-чи во дворце Цзысяо на горе Уданшань

Фото: Andy Wong / AP

Куфрун, Чад. Суданские дети, спасенные из региона Дарфур, во временном убежище недалеко от границы

Фото: Reuters / Zohra Bensemra

Коломбо, Шри-Ланка. Буддийские монахи сидят на пляже, наблюдая за небом во время сезона муссонов

Фото: Reuters / Dinuka Liyanawatte

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