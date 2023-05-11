Фото дня: 11 мая

Сход оползня в швейцарской деревне, буддийские монахи на пляже в Коломбо и другие снимки — в фотогалерее «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Бриенц, Швейцария. Сход оползня, из-за которого эвакуированы жители деревни Фото: Reuters / Denis Balibouse Эль-Пасо, США. Мексиканские мигранты после пересечения границы Фото: Andres Leighton / AP Сектор Газа. Женщины плачут на похоронах одного из командиров радикальной группировки «Исламский джихад» Али Хасан Гали, убитого в результате израильского авиаудара Фото: Fatima Shbair / AP Санкт-Петербург. Слева направо: представитель МИД России Мария Захарова, телеведущий Владимир Соловьев и председатель Следкома РФ Александр Бастрыкин на ХI Петербургском международном юридическом форуме Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков / купить фото Хубэй, Китай. Даос практикует тай-чи во дворце Цзысяо на горе Уданшань Фото: Andy Wong / AP Куфрун, Чад. Суданские дети, спасенные из региона Дарфур, во временном убежище недалеко от границы Фото: Reuters / Zohra Bensemra Коломбо, Шри-Ланка. Буддийские монахи сидят на пляже, наблюдая за небом во время сезона муссонов Фото: Reuters / Dinuka Liyanawatte Следующая фотография 1 / 7 Бриенц, Швейцария. Сход оползня, из-за которого эвакуированы жители деревни Фото: Reuters / Denis Balibouse Эль-Пасо, США. Мексиканские мигранты после пересечения границы Фото: Andres Leighton / AP Сектор Газа. Женщины плачут на похоронах одного из командиров радикальной группировки «Исламский джихад» Али Хасан Гали, убитого в результате израильского авиаудара Фото: Fatima Shbair / AP Санкт-Петербург. Слева направо: представитель МИД России Мария Захарова, телеведущий Владимир Соловьев и председатель Следкома РФ Александр Бастрыкин на ХI Петербургском международном юридическом форуме Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков / купить фото Хубэй, Китай. Даос практикует тай-чи во дворце Цзысяо на горе Уданшань Фото: Andy Wong / AP Куфрун, Чад. Суданские дети, спасенные из региона Дарфур, во временном убежище недалеко от границы Фото: Reuters / Zohra Bensemra Коломбо, Шри-Ланка. Буддийские монахи сидят на пляже, наблюдая за небом во время сезона муссонов Фото: Reuters / Dinuka Liyanawatte