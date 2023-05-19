Западно-восточное крыло

На Netflix вышел сериал «Дипломатка», который представляет мировую политику результатом подковерных игр облеченных властью персон — те создают проблемы, которые потом разруливают дипломаты.

Текст: Татьяна Алешичева

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Netflix Фото: Netflix

Профессиональный дипломат Кейт Уайлер (Кери Расселл) специализируется на Ближнем Востоке и собирается в командировку в Кабул, где накаленная ситуация требует ее присутствия, но в последний момент начальство отправляет ее в Лондон — на должность посла. Кейт страшно недовольна престижным назначением: «Вместо Кабула очутилась в этой дыре!» На то есть причины: она из тех, кто привык «работать в поле», а не шаркать по паркетам великосветских гостиных с приклеенной улыбкой — а именно этим, по мысли авторов сериала, занимается посол США в Лондоне. Зато искусством подковерных интриг в совершенстве владеет муж Кейт Хэл (Руфус Сьюэлл), который раньше занимал посольскую должность.

В отличие от хитрющего Хэла, Кейт скорее антидипломат — такие люди чаще создают, чем разруливают проблемы: она импульсивна, режет правду-матку в лицо собеседникам, а также ненавидит этикет, платья и высокие каблуки. И хотя их с Хэлом брак трещит по швам, он едет в Лондон вместе с ней, чтобы подстраховать. По прибытии в резиденцию Уинфилд-хаус (внутри вышколенные слуги, снаружи сад, второй по размеру частный парк в Лондоне после сада Букингемского дворца) Кейт обнаруживает, что дело пахнет керосином. Кто-то взорвал британский авианосец в Персидском заливе, погибли моряки, британский премьер рвет и мечет, подозревая Иран, и готов втянуть Америку в войну любой ценой. Кейт точно знает, что Иран ни при чем. Но вместо отведения военной угрозы ей надо надеть каблуки и платье и идти сниматься в фотосессии Vogue.

Сериал сценаристки Деборы Кан похож на гибрид «Родины» и «Западного крыла» — она работала над тем и другим. Недипломатичная дипломатка Кейт похожа на вечно взвинченную, зато эффективную Кэрри из «Родины», а остроумные диалоги, которые персонажи произносят на ходу («Я пошел в МИД не для того, чтобы увидеть мир, а чтобы вырваться из Вашингтона»; «Новое поколение женщин извиняется за все! Глория Стейнем наверняка вертится в гробу».— «Вообще-то она жива»),— узнаваемый стиль Аарона Соркина из «Крыла». Но посыл тут абсолютно другой: в фокусе здесь политики-популисты, деятельность которых направлена на их сиюминутные интересы,— а потом дипломаты за ними убирают. В отличие от идеального президента из «Крыла», это политические деятели, для которых благо народа даже не в первой десятке приоритетов.

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Прежде всего это британский премьер-министр Троубридж, которого Рори Киннир играет со всем возможным сарказмом: он похож на токсичную кучу мусора, которая может спровоцировать взрыв. В параде честолюбий, которым является, по мысли Деборы Кан, нынешняя британская политика, премьеру важна только личная власть и популярность: он, как заключают прожженные дипломаты, видит себя новым Черчиллем и хочет войти в историю ястребиным манером. «Но это не самый запоминающийся премьер-министр, которого играл Рори Киннир»,— шутят обозреватели, имея в виду легендарную первую серию «Черного зеркала», где премьер должен был совокупиться со свиньей в прямом эфире (британские премьеры, как рассказывает нам телевидение, очень разносторонни). «Иран — хорошая цель, потому что народ взвинчен и жаждет отмщения»,— утверждает Троубридж. Скоро выяснится, что Россия тоже хорошая цель, даже лучшая. Поэтому на протяжении восьми серий посольство с дипкорпусом, а также ЦРУ, Белый дом с чадами и домочадцами — вся дипломатская рать во главе с изумительной Кейт Уайлер (после «Американцев» Кери Расселл снова показывает высокий актерский класс) будет носиться с выпученными глазами, чтобы угомонить одного британского премьера. И параллельно решать собственные карьерные и альковные задачи — не без этого.

На выходе получается зажигательный шпионский триллер, а если в «Дипломатке» кто и похож на честного служаку-президента из «Западного крыла», так это сама недипломатичная Кейт. Существует идея, что любая война — следствие провала дипломатии. Именно от нее отталкивается «Дипломатка», уже снискавшая в прессе славу первого сериала, где наряду с выдуманным сюжетом упомянуты и нынешние политические реалии. Кейт исходит из неновой мысли: «Не стоит шутить со страной, которая владеет ядерным оружием. Надо пробовать другие варианты».— «Хорошая идея!» — отвечает ее собеседник. Что бы ни понимали под этим голливудские сценаристы, рано или поздно кто-нибудь должен будет сформулировать по-настоящему хорошую идею.

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