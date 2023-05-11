«Закон запрещает оказывать влияние на судей»

На платформе Change.org размещена петиция с требованием приговорить к пожизненному заключению троих мужчин, которых следствие обвиняет в громком убийстве кубанских аниматоров, совершенном 29 апреля. На данный момент обращение набрало уже более 22 тыс. подписей. Краснодарский адвокат Алексей Аванесян считает практику выступления с подобными петициями признаком «игры на низменных чувствах» и неспособности общества влиять на происходящее.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Аванесян

Фото: предоставлено автором Алексей Аванесян

Фото: предоставлено автором

«Я такие инициативы категорически не одобряю, и вот по какой причине. Как указано на сайте самой платформы, адресатами размещаемых там петиций являются лица, принимающие решения и занимающие самые высокие посты в государственных органах. Но закон у нас запрещает оказывать влияние на судей, потому что суд у нас по Конституции независим и беспристрастен. Если следствие и суд пройдут как положено, с надлежащей оценкой всех доказательств, реализацией прав обвиняемых на защиту, если доводы обвинения убедят суд и тот примет соответствующее решение, они и так получат очень строгое наказание, потому что того требует закон. А такая петиция — это не что иное, как попытка оказать давление на суд и на следствие, которое еще идет.

Во-первых, нам неизвестно, кто являлся интересантом и инициатором этой петиции. Если это потерпевшие, значит ли это, что у них есть данные о неэффективной работе следствия? Они что, знакомы с материалами дела? Они подавали жалобы на следователя о том, что тот кого-то не допрашивает, не проводит очные ставки, экспертизы? Если они не верят в независимое следствие по закону, пусть расскажут о соответствующих фактах в суде или прокуратуре и приведут доказательства.

Кроме того, обвиняемые по такой тяжкой статье имеют право на суд присяжных, но уже сейчас на возможных будущих заседателей оказывается колоссальное влияние, потому что об этой петиции пишут СМИ. А ведь во главе угла у правосудия должна быть не явка с повинной или признание, которое может быть получено и в результате воздействия на подозреваемых, не общественное мнение, а качественно собранные и проверяемые доказательства. Даже если обвиняемые признались, по закону они могут рассчитывать на снисхождение, на смягчение наказания.

Толпе нельзя таким образом вмешиваться в работу органов правосудия, потому что тем самым ломается вся та система, которая строилась веками. Если мы пойдем по этому пути, то скатимся в практику ордалий, в объективное вменение, когда толпа будет решать, виновен человек либо нет. И, исходя из этого, Фемида должна будет поднимать большой палец вверх либо опускать его вниз. Тогда можно распускать полицию, профессиональные суды и прокуратуру, и пусть соседи голосуют, кого привлекать к ответственности, а кого нет.

Каждый, кто участвует в подобных петициях, должен задаться вопросом: хочет ли он, чтобы его судили так же — под давлением толпы? Либо он считает, что застрахован от того, что когда-то, в том числе и в результате ошибки или чьего-то злого умысла, окажется на скамье подсудимых?

Подобная агрессия, когда толпа призывает то кастрировать всех педофилов, то пожизненное раздавать — это признак того, что люди напуганы, что общество, не способное влиять на происходящее вокруг, просто выпускает пар там, где это возможно. И это игра на низменных чувствах.

Давайте вместе подумаем, стоит ли все достижения цивилизации, каковым в том числе является правовая система, променять на этот эмоциональный всплеск? Мы прошли длинный цивилизационный путь. Стоит ли ломать всё то, что было создано в результате эволюционного развития?»

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