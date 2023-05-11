«Т-Транс» построит участки Северного радиуса стоимостью 3,8 млрд рублей в Ростове

Компания ООО «Т-Транс» стала победителем конкурса на строительство двух участков Северного радиуса в составе Ростовского транспортного кольца. Сумма двух контрактов составит 3,8 млрд руб. Информация о результатах торгов содержится на сайте госзакупок.

Согласно проекту, подрядчику предстоит реконструировать дорогу г. Ростов-на-Дону – сл. Родионово-Несветайская — г. Новошахтинск в Мясниковском районе до конца сентября 2024 года. На данные цели предусмотрено финансирование в размере более 1,6 млрд руб.

Также «Т-Транс» построит дорожную развязку от трассы М-4 «Дон» через пос. Щепкин до Ростова. Подрядчику предстоит ремонт Северного обхода на участке от хутора Щепкин до дороги из Ростова в Новошахтинск через сл. Родионово-Несветайская в Аксайском и Мясниковском районах. Срок реализации проекта — до конца сентября 2024 года. На данные цели планируется направить более 2 млрд руб.

Ранее «Ъ-Юг» писал, что минтранс Ростовской области объявил поиск подрядчика заключительного этапа Северного обхода в Ростове в апреле текущего года.

Анастасия Назарова