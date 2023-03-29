Донской Минтранс ищет подрядчика для реконструкции «Северного радиуса»

Министерство транспорта Ростовской области объявило конкурс на поиск подрядчика на реконструкцию автомобильных дорог от магистрали «Дон», через участок Северного обхода у хутора Щепкин до Аксайского и Мясниковского районов.

Работы будут проводить в рамках завершающего этапа строительства «Северного радиуса». Заявки на участие в конкурсах принимаются до 5 и 13 апреля, их рассмотрение запланировано на 7 и 17 апреля. По данным официального портала Госзакупок общая начальная цена закупок составляет 3,79 млрд рублей.

Строительство дороги «Северный радиус» входит в проект Ростовского транспортного кольца. Оно соединит между собой 12 автодорог федерального, регионального и местного значения. Протяженность транспортного кольца составляет 110 километров. Основная часть уже существует. Строительство планируется с 2022 по 2025 год.

В 2023 году формирование Ростовского транспортного кольца войдёт в завершающую стадию. Ещё летом 2020 года губернатор Ростовской области Василий Голубев обратился к руководству РФ с просьбой оказать региону поддержку в реализации проекта строительства транспортного кольца вокруг донской столицы.

Анастасия Ермолаева