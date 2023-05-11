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Коммерсантъ FM
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В Нижнем Новгороде простились с соратником Прилепина Шубиным, погибшем при взрыве автомобиля

Прощание с соратником писателя Захара Прилепина сотрудником батальона Росгвардии «Оплот» Александром Шубиным, погибшим в результате теракта, прошло в Нижнем Новгороде.

Фото: Пресс-служба Захара Прилепина / ТАСС

Фото: Пресс-служба Захара Прилепина / ТАСС

В церемонии приняли участие около 100 человек, среди которых были люди, с которыми Александр Шубин служил в разное время начиная с 2014 года. После церемонии прощания гроб с телом будет направлен для похорон в зону проведения специальной военной операции. Точное место захоронения не называется.

6 мая в Нижегородской области был взорван автомобиль, в котором находились Захар Прилепин и Александр Шубин. Писатель получил ранения, был экстренно доставлен в больницу и прооперирован. Александр Шубин погиб на месте. Он посмертно представлен к ордену Мужества и ведомственной награде Росгвардии.

Подробнее о происшествии — в материале «Ъ» «Захара Прилепина атаковали как танк».

Андрей Репин, Нижний Новгород

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