Оперы группа на выезд

Гендиректор ключевого в регионе учреждения культуры — Пермского театра оперы и балета Довлет Анзароков досрочно покинул должность. Сам топ-менеджер и учредитель — минкульт — расставание никак не прокомментировали. По одной из версий, уход был вызван тем, что господин Анзароков якобы не выполнил поставленные перед ним задачи. По другой версии — директор уволился по собственной воле, получив новое предложение о работе. Собеседники «Ъ-Прикамье» полагают, что вслед за господином Анзароковым покинуть театр может пришедший с ним главный дирижер Мигран Агаджанян. В качестве кандидатов на пост руководителя Пермской оперы называются бывший технический директор и руководитель штаба фестиваля «Золотая маска» Анна Волк и региональный министр культуры Алла Платонова. Эксперт «Ъ-Прикамье» отмечает, что решение о расторжении контракта принималось непублично, поэтому сложно объективно судить о его причинах.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Вчера региональное министерство культуры и директор Пермского театра оперы и балета Довлет Анзароков подписали соглашение о расторжении контракта. Исполняющим обязанности директора назначена финансовый директор Пермской оперы Татьяна Гущина. По информации осведомленных собеседников «Ъ-Прикамье», контракт с господином Анзароковым заканчивался в 2024 году и был расторгнут досрочно.

В пресс-службе министерства культуры Пермского края подтвердили информацию о расторжении контракта по соглашению сторон, однако причины этого решения в ведомстве не комментируют. В пресс-службе Пермского театра оперы и балета уточнили, что Довлет Анзароков сообщил об уходе с должности руководителя вчера на встрече с сотрудниками Пермской оперы. По информации «Ъ-Прикамье», это решение оказалось неожиданным как для коллектива театра, так и для большинства сотрудников минкульта.

Один из собеседников, знакомых со спецификой работы региональных учреждений культуры, удивлен, что контракт был расторгнут за несколько месяцев до начала нового театрального сезона. «Этот сезон в июле, а новый сезон театр еще не заявлял. Времени на разбег нет. Вероятно, одной из первоочередных задач нового руководителя будет быстро собрать сезон»,— поделился источник.

Собеседник, знакомый с ситуацией, отмечает, что о готовящемся кадровом решении знал ограниченный круг сотрудников регионального министерства культуры («буквально министр и еще несколько человек»). Другой источник предполагает, что расторжение контракта могло обсуждаться перед началом майских праздников на встрече министра культуры Пермского края Аллы Платоновой и Довлета Анзарокова.

В объяснении возможных причин расторжения контракта источники расходятся. По одной из версий, господин Анзароков якобы не смог выполнить поставленные задачи. Согласно другой версии, руководитель театра покинул пост по собственному желанию, в связи «с интересным предложением о работе». По данным «Ъ-Прикамье», вслед за директором театр может покинуть главный дирижер Мигран Агаджанян, которого в театр приняли по протекции господина Анзарокова.

Выпускник композиторского факультета Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова Довлет Анзароков был назначен генеральным директором Пермской оперы в июне 2021 года. На тот момент руководящий пост был вакантен после ухода Андрея Борисова, занявшего в ноябре 2020 года пост гендиректора Московского академического музыкального театра (МАМТ) им. К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко.

До работы в Перми господин Анзароков в разные годы был главным администратором концертного зала Мариинского театра, начальником отдела продаж в Санкт-Петербургском театре музыкальной комедии, заместителем директора в ТЮЗе им. А. А. Брянцева, начальником отдела маркетинга и продажи билетов Национального драматического театра России (Александринский театр). Является основателем и бывшим директором санкт-петербургского «Международного молодежного центра музыкального искусства».

По одной из версий, новым руководителем Пермской оперы может стать бывший технический директор и руководитель штаба фестиваля «Золотая маска» Анна Волк. Согласно другой версии, пост директора театра может занять Алла Платонова. Отметим, что до назначения региональным министром культуры она работала в театре оперы и балета директором по развитию.

Координатор проектов фонда «Новая коллекция» Надежда Агишева отмечает, что решение о расторжении контракта с руководителем Пермской оперы принималось непублично, поэтому сложно судить о его причинах. «Проблема в том, что не было какой-либо публичной оценки как художественной, так и экономико-управленческой составляющих работы театра. Непонятно, что послужило причиной этого кадрового решения, какова экономика театра, качество его менеджмента»,— говорит эксперт. «На мой взгляд, это неправильно, так как горожане должны понимать, почему уходит руководитель одного из главных театров Перми со значительным бюджетом, какова концепция развития этого учреждения. Подобные решения должны приниматься прозрачно и обоснованно»,— добавляет Надежда Агишева.

Константин Кадочников, Вячеслав Суханов