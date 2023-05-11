Heritage Customs показал кабриолет на базе Land Rover Defender

Компания Heritage Customs показал кабриолет на базе внедорожника Land Rover Defender последнего поколения.

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Проект Land Rover Defender Valiance Convertible создан на основе трехдверной версии Land Rover Defender 90 и отличается переработанным кузовом. Автомобиль сохранил передние двери целиком и средние стойки кузова, а задняя часть крыши заменена стальным каркасом — он играет роль усилителя кузова и защитного элемента для пассажиров, а также основы для мягкого тента.

Складная крыша оснащена электроприводом, но требует ручной фиксации после открытия и закрытия. Хранится тент поверх багажного отсека, штатная дверца которого заменена укороченной крышкой с закрепленным на ней запасным колесом. Интерьер внедорожника не меняется, не считая новых вариантов обивки салона. Технически Valiance Convertible также полностью повторяет исходный Land Rover Defender.

Конвертация стандартного внедорожника в кабриолет Land Rover Defender Valiance Convertible обойдется минимум в €85 тыс. Для клиентов доступны различные варианты окраски и декора кузова, отделка салона по выбору заказчика, нестандартные колеса и другие варианты персонализации автомобиля.

Максим Вершинин

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