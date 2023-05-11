Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Heritage Customs показал кабриолет на базе Land Rover Defender

Компания Heritage Customs показал кабриолет на базе внедорожника Land Rover Defender последнего поколения.

Предыдущая фотография
Land Rover Defender Valiance Convertible

Land Rover Defender Valiance Convertible

Фото: Heritage Customs

Land Rover Defender Valiance Convertible

Land Rover Defender Valiance Convertible

Фото: Heritage Customs

Land Rover Defender Valiance Convertible

Land Rover Defender Valiance Convertible

Фото: Heritage Customs

Land Rover Defender Valiance Convertible

Land Rover Defender Valiance Convertible

Фото: Heritage Customs

Следующая фотография
1 / 4

Land Rover Defender Valiance Convertible

Фото: Heritage Customs

Land Rover Defender Valiance Convertible

Фото: Heritage Customs

Land Rover Defender Valiance Convertible

Фото: Heritage Customs

Land Rover Defender Valiance Convertible

Фото: Heritage Customs

Проект Land Rover Defender Valiance Convertible создан на основе трехдверной версии Land Rover Defender 90 и отличается переработанным кузовом. Автомобиль сохранил передние двери целиком и средние стойки кузова, а задняя часть крыши заменена стальным каркасом — он играет роль усилителя кузова и защитного элемента для пассажиров, а также основы для мягкого тента.

Складная крыша оснащена электроприводом, но требует ручной фиксации после открытия и закрытия. Хранится тент поверх багажного отсека, штатная дверца которого заменена укороченной крышкой с закрепленным на ней запасным колесом. Интерьер внедорожника не меняется, не считая новых вариантов обивки салона. Технически Valiance Convertible также полностью повторяет исходный Land Rover Defender.

Конвертация стандартного внедорожника в кабриолет Land Rover Defender Valiance Convertible обойдется минимум в €85 тыс. Для клиентов доступны различные варианты окраски и декора кузова, отделка салона по выбору заказчика, нестандартные колеса и другие варианты персонализации автомобиля.

Максим Вершинин

Подписывайтесь на страницу «Автопилота» в VK

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...