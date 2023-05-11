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Коммерсантъ FM
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В работе приложений Райффайзенбанка наблюдаются сбои

Мобильное приложение Райффайзенбанка работает со сбоями из-за внутренних неполадок, убедился «Ъ». Банк работает над устранением проблемы, сообщили в его пресс-службе.

«Приложение Райффайзенбанка сейчас может работать нестабильно из-за внутренней неполадки. Мы уже работаем над восстановлением»,— сказали в пресс-службе банка. Пока при попытке войти в приложение появляется сообщение о внутренней ошибке сервера.

АО «Райффайзен Банк» — дочернее предприятие международной группы Raiffeisen Bank International (RBI). Сейчас «дочка» самостоятельное юридическое лицо.

В марте 2022 года в RBI сообщили, что рассматривают несколько вариантов будущего для своей российской «дочки», в том числе «тщательно продуманный выход» из нее. Тогда в банке сообщали, что, несмотря на решение RBI, организация продолжит работу в РФ.

Подробнее — в материале «Ъ FM» «Райффайзенбанк ищет выход».

Олеся Павленко

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