Советник министра обороны заявил о необходимости «ментального иммунитета» для молодых россиян и военных

Советник министра обороны России Андрей Ильницкий считает, что россиянам, в том числе молодежи и составу вооруженных сил РФ, необходим «ментальный иммунитет. Такое мнение военный чиновник выразил в статье в журнале «Арсенал Отечества», выдержки приводит «РИА Новости».

Андрей Ильницкий считает, что Запад ведет против России «ментальную войну», чтобы «парализовать волю» и «оккупировать сознание». По его словам, в таком случае России необходима «ментальная безопасность». Основной для нее могут стать «ментальный иммунитет» и «ментальная гигиена».

«Чтобы победить Запад, мы должны перво-наперво победить его в своих головах»,— считает советник министра обороны. Он определил «ментальную гигиену» как навык самостоятельной работы с информацией и критического мышления, которые нарабатываются «у подрастающего поколения и личного состава ВС РФ» в ходе воспитания и обучения: «что называется умением жить своим умом, не пассивно потребляя информацию, но активно работая с нею».

Ментальный иммунитет Андрей Ильницкий определил как способность человека или общества «обеспечивать свою социокультурную (ментальную) идентичность (привычки, образ жизни, коммуникацию и др.), а также невосприимчивость к навязанным извне социальным правилам, установкам».

В прошлой статье Андрей Ильницкий рассказывал про «ментальный блицкриг» против России, который западные страны пытались провести в 2022 году. По его мнению, «ментальный блицкриг» нацелен на то, чтобы парализовать волю противника, воздействуя на элиту и СМИ, чтобы их руками разрушить государственные институты, армию и силовые структуры.