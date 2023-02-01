Советник Шойгу рассказал про попытку Запада совершить «ментальный блицкриг»

Советник министра обороны Андрей Ильницкий считает, что западные страны в 2022 году пытались провести «ментальный блицкриг» против России. По его мнению, этот блицкриг не увенчался успехом. Об этом советник министра обороны написал в статье для журнала «Арсенал Отечества», на которую ссылается «РИА Новости».

Ментальный блицкриг, пишет советник министра обороны, заключается в том, чтобы парализовать волю противника через воздействие на элиту и СМИ, чтобы их руками разрушить государственные институты, армию и силовые структуры. По его словам, такой блицкриг США с союзниками пытались устроить в феврале-марте 2022 года, но потерпели неудачу.

По мнению Андрея Ильницкого, для военного блицкрига достаточно от 40 до 100 дней. Для «ментального блицкрига» необходимо один или два года, чтобы добиться предательства элит страны, утверждает он. До 15 лет, по мнению автора, уйдет, что сформировать новую идентичность россиян.

Андрея Ильницкий полагает, что «о полной неудаче Запада» можно будет говорить к середине 2024 года, когда к россиянам и элитам придет понимание невозможности договориться с западными странами и вернуть все, как было раньше.