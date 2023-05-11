Володин поблагодарил сотрудника аппарата, подравшегося с представителем Украины в Анкаре

Председатель Госдумы Вячеслав Володин объявил благодарность сотруднику аппарата российского парламента Валерию Ставицкому, который участвовал в драке с представителем Украины на сессии Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) в Анкаре. Кроме того, благодарность объявили главе российской делегации в Анкаре депутату Ольге Тимофеевой.

На прошлой неделе в соцсетях появилось видео, на котором представитель украинской делегации Александр Мариковский разворачивает сине-желтый флаг за спиной Ольги Тимофеевой, которая говорит по телефону. После этого Валерий Ставицкий вырвал из рук Александра Мариковского флаг и попытался уйти. Однако украинский депутат догнал его, забрал флаг и нанес ему несколько ударов.

По словам Вячеслава Володина, благодарности Валерию Ставицкому и Ольге Тимофеевой вручили «за профессионализм в отстаивании позиции России в ПАЧЭС». «Наши коллеги столкнулись с провокацией представителей киевского режима. Подобные выходки недопустимы»,– сказал Вячеслав Володин, его слова с брифинга приводит «РИА Новости». «При этом Парламентская ассамблея Черноморского экономического сотрудничества, к сожалению, становится заложником разрушительной политики Вашингтона и Брюсселя»,— добавил он.

Как сообщило 4 мая агентство Anadolu, во время заседания ассамблеи между украинскими и российскими депутатами произошел еще один конфликт: в ходе выступления Ольги Тимофеевой украинская делегация развернула за ее спиной флаг ультранационалистической организации «Правого сектора» (признана в России экстремистской и запрещена). Однако на фотографии Anadolu не флаг с символикой «Правого сектора», а сине-желтый флаг.

Анастасия Ларина