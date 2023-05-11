4,9 процента в годовом выражении составила в апреле инфляция в США, сообщил в среду американский Минтруд. Такой показатель стал минимальным с апреля 2021 года. Аналитики ожидали его сохранения на мартовском уровне в 5%. Во многом замедление инфляции обеспечено снижением цен на энергоносители — они упали на 5,1% год к году. В месячном выражении в соответствии с прогнозами инфляция в США выросла на 0,4% — за счет роста цен на жилье и бензин. Более устойчивая базовая инфляция (за вычетом продуктов питания и энергоносителей) в годовом выражении в апреле снизилась до 5,5% после 5,6% в марте. Месяц к месяцу этот базовый показатель увеличился на 0,4% (как и в марте).