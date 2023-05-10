Байден: дефолт в США обернется проблемами для всего мира

Президент США Джо Байден считает, что в случае объявления дефолта в США экономические проблемы ждут все страны мира. Он подчеркнул, что в этом случае идет речь о сохранении репутации США как надежного партнера, что имеет большое значение для мировой экономики.

«Если у нас будет дефолт по долгу, проблемы будут у всего мира»,— сказал господин Байден, выступая с речью по поводу повышения потолка госдолга в Нью-Йорке, его слова приводит агентство Reuters.

«Идет большая дискуссия о защите с таким трудом заработанной репутации Америки в качестве надежного партнера, которому можно доверять»,— отметил президент США. «Это имеет огромное значение для американской экономики, но также и для мировой… Сейчас не время рисковать скатыванием в рецессию, миллионами рабочих мест, статусом Америки на мировой арене»,— заявил Джо Байден.

Министр финансов США Джанет Йеллен 1 мая в письме к лидерам Палаты представителей сообщила, что доступные ресурсы Минфина могут закончиться к 1 июня, если лимит госдолга не повысят. В этом случае США столкнутся с дефолтом по госдолгу уже этим летом.

Администрация Джо Байдена настаивает на повышении потолка госдолга, представители Республиканской партии вступают против. По данным Bloomberg, 43 сенаторов Конгресса от республиканцев, включая лидера республиканского меньшинства Митча Макконнелла, выступили против повышения потолка госдолга без проведения бюджетных реформ.

Анастасия Ларина