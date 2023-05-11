Воронежский «Павловск неруд» не смог обжаловать отказ в принуждении «Трансстроймеханизации» к бесплатному ремонту дороги

19-й арбитражный апелляционный суд отказал крупнейшему в Европе производителю гранитного щебня АО «Павловск неруд» (находится в Павловске Воронежской области, входит в Национальную нерудную компанию) в удовлетворении жалобы на решение первой инстанции не удовлетворять иск к ООО «Трансстроймеханизация» (входит в ГК « Нацпроектстрой», совместное предприятие ВЭБа и Аркадия Ротенберга). «Павловск неруд» с осени 2021 года требовал от оппонента «безвозмездного устранения недостатков работ» по ремонту 5 км подъезда от трассы М-4 «Дон» до железнодорожного переезда у конторы горного цеха павловского предприятия.

«Трансстроймеханизация» взяла у «Павловск неруда» в аренду земельный участок с дорогой во время строительства платного обхода Лосева и Павловска на М-4 «Дон» в Воронежской области. Истец заявлял, что за время аренды дорога была разрушена, а восстановительный ремонт был некачественным. Арбитражный суд Воронежской области не согласился с доводами «Павловск неруда» и отказал ему в иске, посчитав, что истец не смог привести доказательств появления дефектов именно вследствие некачественного выполнения подрядчиком работ. «Трансстроймеханизация» при этом, по мнению суда, «не несет ответственности за недостатки», которые могли образоваться в процессе эксплуатации автодороги.

В ходе рассмотрения дела была назначена экспертиза, которая не выявила причинно-следственной связи между установленными отклонениями толщины слоев асфальтобетонного покрытия после восстановительных работ, проведенных «Трансстроймеханизацией», и образованием дефектов. Эксперты пришли к выводу, что причиной возникновения дефектов стало отсутствие работ по капремонту, укреплению основания дорожной одежды и устройству обочин по предварительно разработанному специализированной организацией проекту. В техзадании от «Павловск неруда» такие работы указаны не были.

«Трансстроймеханизация» известна в Воронежской области получением крупных подрядов на строительство и реконструкцию дорог. Один из недавних проектов компании в регионе — обход Боброва. Он строился в рамках регионального проекта «Коммуникации между центрами экономического роста», предусмотренного комплексным планом модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года. Объем бюджетных вложений составил 5 млрд руб. Обход был открыт в апреле 2021 года.

Подробнее об этом — в публикации «Ъ-Черноземье».

Мария Старикова