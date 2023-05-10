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Коммерсантъ FM
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Страна.ua: экс-президент «Мотор Сич» Богуслаев попросился в списки на обмен с Россией

Бывший президент завода «Мотор Сич» Вячеслав Богуслаев попросил украинские власти включить его в списки на обмен с Россией, сообщило издание Страна.ua. СБУ обвиняет Вячеслава Богуслаева в коллаборационизме, пособничестве России, а также в препятствовании передаче украинской разведке вертолета Ми-2 в апреле 2022 года — с 24 октября 2022 года промышленник находится под арестом.

Вячеслав Богуслаев

Вячеслав Богуслаев

Фото: Иван Коваленко, Коммерсантъ

Вячеслав Богуслаев

Фото: Иван Коваленко, Коммерсантъ

Просьбу Вячеслав Богуслаев направил в офис президента Украины. В письме Вячеслав Богуслаев указал, что является пенсионером (ему 84 года) и инвалидом 1-й группы. «Прошу добавить меня в список на обмен с Российской Федерацией»,— написал экс-руководитель «Мотор Сич».

Инкриминируемые ему деяния Вячеслав Богуслаев неоднократно отрицал. Коллектив «Мотор Сич» также неоднократно выступал в поддержку бывшего руководителя. «Мы считаем, что так нельзя относиться к человеку, который всю свою жизнь посвятил Украине»,— писали представители коллектива главе Украины Владимиру Зеленскому.

В конце сентября 2022 года Россия договорилась об обмене оппозиционного украинского политика Виктора Медведчука (его и 55 пленных военнослужащих передали РФ в обмен на 215 украинских военнопленных). На Украине Виктору Медведчуку грозило до 15 лет лишения свободы по делу о госизмене.

Подробнее о деле Вячеслава Богуслаева — в материале «Ъ» «Героя Украины заподозрили в работе на Москву».

Григорий Лейба

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